Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

Le Club retrouvera la Ligue des champions avec un match crucial à jouer contre l'Atlético Madrid. Entre-temps, les Belges restent très actifs pour préparer leur avenir.

"Utku Kurtal a signé son tout premier contrat professionnel ! Le milieu de terrain, formé chez les Blauw-Zwart, reste lié au Club NXT jusqu'en 2027, avec une option jusqu'en 2028", annonce le Club Bruges dans un communiqué publié sur son site officiel.

Le Club prolonge Utku Kurtal

"Le milieu de terrain limbourgeois (17 ans) a rejoint les Blauw-Zwart en 2023-2024, en provenance de Saint-Trond. Cette saison, Utku a fait ses débuts chez les pros en Challenger Pro League lors du match contre le RWDM le 17 décembre 2025."

"Kurtal s'est également illustré en UEFA Youth League, notamment avec une passe décisive lors du match à domicile contre Arsenal", explique le cmmuniqué. Le Club semble détenir une nouvelle pépite.

Bruges mise sur sa jeunesse

Le jeune joueur est né à Genk, mais a évolué jusqu'en 2023 dans les équipes de jeunes du STVV, d'où les Blauw-Zwart l'ont recruté. Selon Transfermarkt, le jeune international turc n'a pas encore de valeur marchande, mais cela pourrait rapidement changer.





"Utku voit ses belles prestations récompensées par un premier contrat professionnel jusqu'en 2027, avec une option jusqu'en 2028", conclut le Club.