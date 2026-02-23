Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

Ce week-end, Anderlecht s'est rassuré en venant à bout de Zulte Waregem. Les matchs entre les deux équipes rappelleront toujours la lutte épique pour le titre en 2013.

Francky Dury était de passage à Zulte Waregem pour le match contre Anderlecht. À cette occasion, il a salué son ancien public, discuté avec Thorgan Hazard (qu'il avait eu sous ses ordres) mais aussi amèrement regretté la perte du titre face aux Mauves en 2013. Il a même avancé dans une interview que Zulte Waregem s'est fait avoir par l'arbitrage.

C'est le coup franc de Lucas Biglia dévié par Mbaye Leye qui avait offert le titre aux Bruxellois. Mais avant ça, un match avait fait couler beaucoup d'encre : la victoire 3-4 du Standard au Gaverbeek, lors de laquelle deux buts des Rouches étaient entâchés d'un hors-jeu.

La Gazet van Antwerpen a donc retrouvé Jérôme Nzolo, qui arbitrait la rencontre : "Écoutez, c'est il y a très longtemps, hein. Ce match est loin dans ma mémoire. Je peux seulement dire que c'était à mon assistant de décider de lever le drapeau ou non".

Souvenirs du football sans VAR

Il réfûte qu'Anderlecht ait reçu un petit coup de pouce sous la forme de buts sciemment accordés à tort contre son concurrent direct : "Il n'a jamais été question d'un complot pour favoriser Anderlecht et lui offrir le titre. Hors-jeu ou pas hors-jeu : à l'époque, ce n'était parfois tout simplement pas évident à déterminer".

Lire aussi… Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard
C'est que le VAR n'exisait pas encore "Je n'en veux pas à Francky Dury. Chacun peut donner son avis", conclut Nzolo. Le juge de ligne en question avait été brièvement mis à l'écart après son erreur. La Gazet van Antwerpen lui a demandé une réaction, mais il a préféré ne pas s'exprimer.

