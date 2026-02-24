Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

Le match entre Westerlo et Charleroi a été marqué par plusieurs décisions arbitrales contestées. Jonathan Lardot revient

Entre Campinois et Carolos, les penaltys ont été un thème récurrent. Dès la cinquième minute, Charleroi pensait pouvoir obtenir une chance d'ouvrir le score depuis les onze mètres. Mais l'arbitre n'a pas bronché lorsque Yacine Titraoui s'est écroulé dans le rectangle.

Dans Under Review, Jonathan Lardot lui donne raison : "C'est à juste titre que le penalty n'est pas sifflé. C’est vrai qu’en direct, on penserait à une faute mais quand on voit les images, c’est plus une collision assez involontaire entre les deux joueurs. Ce n’est pas une phase sur laquelle j'attendais un penalty". Une explication qui n'a pas convaincu les supporters carolos. Beaucoup d'entre eux estiment que même au ralenti, il s'agissait bien d'une faute.

🖥️ | Le Sporting Charleroi aurait-il dû bénéficier d’un penalty sur cette action ? ⁉️ #WESCHA pic.twitter.com/0gdj9M85T8 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 22, 2026

Le penalty de Westerlo sifflé à juste titre ?

Charleroi a fini par ouvrir le score grâce à Kevin Van den Kerkhof, mais Westerlo a égalisé quelques minutes avant la mi-temps. Sur un penalty qui a là aussi fait bondir les supporters des Zèbres. Jonathan Lardot est moins affirmatif quant à cette phase.

"Il y a deux phases liées, et l’une entraîne l’autre. La décision de la première phase a un impact direct sur la deuxième phase. Si la première phase avait été jugée d’une simulation, je ne serais pas certain que la seconde phase se soit produite de la même manière. Sur la seconde phase, je comprends que le VAR n’intervienne pas car on ne peut pas ignorer le contact", estime le patron de l'arbitrage belge sur DAZN.





Un penalty léger mais pas une erreur flagrante : "La manière avec laquelle le défenseur de Charleroi se jette crée un contact avec l’attaquant, cela reste léger mais cela implique que l’intervention du VAR est rendue compliquée. Les jeunes arbitres doivent comprendre que chaque décision sur le terrain a un impact sur le déroulement de la rencontre. C’est un penalty léger, mais cette décision est influencée par la première phase".