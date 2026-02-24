"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

La course pour les Champions' Play-offs s'annonce palpitante. La Gantoise occupe actuellement la sixième place avec 36 points, mais derrière eux, les équipes font plus que se bousculer. Il pourrait encore se passer beaucoup de choses.

La Gantoise compte actuellement 36 points, le KRC Genk suit à une petite longueur avec 35 unités, et le Standard (34), Westerlo (34) ainsi que Charleroi (33) se trouvent eux aussi à une victoire du top-6. Mathématiquement, beaucoup de scénarios restent donc encore possibles.

Le Standard peut-il encore viser les Champions' Play-offs ?

Les Rouches disposent en outre d'un calendrier relativement "clément", avec des matches contre La Louvière, Zulte Waregem, l'Antwerp et Westerlo. Lors de la phase aller, les Rouches avaient enregistré 10 points sur 12 face à ces équipes, de quoi nourrir l'espoir donc.

Mais pas pour Hein Vanhaezebrouck, qui veut toutefois émettre quelques réserves. L'ancien entraîneur estime que Standard n'a pas réussi à enchaîner une vraie bonne série cette saison et il ne s'attend donc pas à ce que cela arrive soudainement lors des quatre dernières rencontres.

Hein Vanhaezebrouck laisse peu de chances aux Rouches

"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner, sauf une série négative : perdre trois fois de suite, ils l'ont déjà fait à deux reprises. Gagner deux matches d'affilée, ça n'est arrivé qu'une seule fois cette saison. Mais dans cette série, il y avait un match de Coupe contre Beveren, un club de D2", partage-t-il dans Het Nieuwsblad.



"C'est pour ça que je n'y crois pas. En nombre de tirs, en touches de balle dans le rectangle : dans ces statistiques, Standard est avant-dernier. En termes d'impact offensif, c'est l'une des équipes les plus faibles de Jupiler Pro League", indique encore Vanhaezebrouck.