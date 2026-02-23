Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

Saint-Trond a conforté sa belle deuxième place en signant une nouvelle victoire ce week-end. Les Canaris ont pourtant été rapidement menés à Dender.

Ça commence à chiffrer : Saint-Trond a désormais gagné douze de ses quinze dernières rencontres de championnat. Du côté de Dender, les Canaris ont toutefois mis un peu de temps à rentrer dans leur match, encaissant après 45 secondes. Mais à aucun moment, les joueurs n'ont donné le sentiment de paniquer. 90 minutes plus tard, le marquoir affichait 1-4.

Il faut dire qu'il y a une semaine, la situation était plus tangeante lorsque Zulte Waregem menait 0-2 au Stayen à l'approche du temps additionnel de la première mi-temps. Mais deux buts en cinq minutes avaient permis au STVV de recoller avant la pause, avant que Loïc Mbe Soh n'offre la victoire aux siens dans le moneytime.

Signer un 6 sur 6 après avoir été mené deux semaines de suite, voilà qui rassure un coach sur la capacité de réaction du groupe. Mais Wouter Vrancken n'en avait sans doute même pas besoin : son équipe s'est en effet muée en spécialiste des retournements de situation ces derniers mois.

Personne ne fait mieux, ni en Belgique, ni en Europe

Cette saison, Saint-Trond a été mené lors de 15 de ses 26 matchs de championnat. A neuf reprises, les Canaris ont réussi à éviter la défaite. Des 45 points qu'ils étaient occupés à perdre, ils en ont gagnés 23. Plus de la moitié.

Comme Zulte Waregem et Dender, La Louvière, le Standard, le Club de Bruges, La Gantoise et Malines ont ainsi tous dû s'avouer vaincus après avoir ouvert le score. Une résilience qui est pour beaucoup dans la saison historique des Canaris : sans cette faculté de réaction et ces 23 points arrachés dans l'adversité, ils ne seraient que trois unités au-dessus des Playdowns.





A titre de comparaison, Anderlecht n'a réussi qu'à deux reprises à éviter la défaite après avoir été menés en championnat cette saison, deux matchs tombés en une semaine à l'Antwerp (partage 2-2)...et contre Saint-Trond (victoire 2-1). Le Standard ? Pas le moindre point glané après avoir couru après le score. Charleroi s'en tire un peu mieux avec cinq défaites évitées (cinq partages à la clé).

Notons que l'Union Saint-Gilloise se distingue également par son jusqu'au-boutisme : des six matchs lors desquels ils ont été menés, les Unionistes ont su réagir à quatre reprises pour éviter la défaite. Des chiffres qui montrent bien qu'au-delà du contenu footballistique à proprement parler, la régularité qui vous maintient en haut du classement, c'est aussi dans la tête.

Et c'est sans doute l'un des plus grands mérites de Wouter Vrancken depuis son arrivée au Stayen : après une saison terriblement exigeante sur le plan émotionnel, passée à se battre contre les éléments en bas de tableau, l'entraîneur limbourgeois a réussi à ramener du calme dans la baraque, en instaurant un environnement rassurant pour ses joueurs. Une sérénité qui se ressent sur le terrain, en toutes situations ou presque.