Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers
| Commentaire
Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid
Photo: © photonews

Le Club s'apprête à affronter l'Atlético dans la capitale espagnole à l'occasion du match retour décisif en barrage de la Ligue des champions. Pour cette affiche, le maillot des Blauw-Zwart sera spécial.

Au niveau de la poitrine, le maillot brugeois arbore le message “No Heart No Glory”, le mantra de la Club Brugge Foundation. Dans le cadre de cette campagne, les supporters qui font don de leur sang ou de leur plasma peuvent tenter de remporter l’un des maillots de match uniques, en guise de remerciement pour leur contribution qui sauve des vies.

Le sponsor principal Betsson.sport a permis que le message apparaisse au centre du maillot (front-of-shirt) lors du match de Champions League. La Club Brugge Foundation distribuera ensuite ces maillots aux supporters qui ont pris part à ces dons.

Le don de sang et de plasma est important et Bruges veut sensibiliser

L’importance de ces dons est considérable : le sang et le plasma sont essentiels pour les urgences, les opérations, les traitements et la fabrication de médicaments vitaux. On estime que 70% des Belges pourraient un jour en avoir besoin, mais seuls 3% en fait don. Avec cette campagne, le Club veut ainsi encourager un maximum de personnes au sein de la famille brugeoise.

La campagne dure trois semaines, du mardi 24 février au vendredi 13 mars. Les supporters peuvent effectuer leur don au Jan Breydelstadion le mercredi 4 mars, dans l’un des 16 centres de don de la Croix-Rouge de Flandre, ou via les collectes mobiles organisées à travers la Flandre. Toute personne qui donne a une chance de remporter un maillot du match Atlético Madrid - Bruges.

Le Club profite ainsi de l’une des plus grandes vitrines sportives de la saison pour faire passer un message qui dépasse les terrain : No Heart No Glory.

