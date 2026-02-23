"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

Westerlo continue sa remontée au classement et s'est payé le scalp de Charleroi. Les Campinois ont fêté cela comme il se doit dans le vestiaire.

Pour Charleroi, cela commence à ressembler à une mauvaise habitude : ces dernières semaines, les Zèbres ont mis fin bien malgré eux à des séries qui duraient depuis quelques années. Contre le Cercle de Bruges, Hans Cornelis était le premier conscient que la dernière victoire des Groen en Zwart au Mambourg remontait à 2015 puisqu'il en était lui-même le capitaine.

Hier, c'est Westerlo qui a mis fin à la série en s'imposant au Kuipje contre le Sporting pour la première fois depuis...2015. Cette fois, c'est Issame Charaï qui n'a pas manqué de le souligner dans le vestiaire.

Tout cela ne nous rajeunit pas

Il s'est adressé à Koen Van Langendonck. Le seul 'rescapé' de la rencontre d'il y a onze ans était à l'époque dans les buts des Campinois. "Koen, je t'ai parlé avant match, depuis combien de temps tu n'avais plus gagné contre eux ? 2015 ! Tu étais encore un jeune homme (il a aujourd'hui 36 ans NDLR)".

😲 It’s been 10 years ago that KVC Westerlo beat Charleroi at home! pic.twitter.com/SZG3k8JcI3 — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) February 23, 2026

"Il n'y a que sur mon passeport que je fais plus vieux", lui a répondu son gardien, amusé. Lors de cette fameuse rencontre de 2015, Clinton Mata, Karel Geraerts et Jérémy Perbet évoluaient encore avec les Zèbres.



Cette année-là, Charleroi avait manqué le top 6. Un mauvais présage pour cette année ? Avec ces trois points supplémentaires, Westerlo a en tout cas doublé son adversaire du week-end au classement et n'est plus qu'à deux points de la sixième place de La Gantoise.