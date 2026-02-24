Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

L'Union était dans l'attente d'un verdict plus précis quant à la blessure de Promise David. Il est tombé en ce début d'après-midi.

Même s'il a d'abord tenté de se relever, on a tout de suite compris que Promise David était sérieusement touché après son duel face à Daam Foulon, dans le cadre du match de l'Union face à l'Antwerp. De fait, l'attaquant canadien est sorti avec beaucoup de précautions sur un brancard, les larmes aux yeux.

L'Union était dans l'attente d'un rapport médical pour en savoir plus sur la gravité exacte de sa blessure. Le staff et le joueur ont été fixés aujourd'hui, le club a d'ailleurs publié un communiqué.

La hanche bel et bien touchée

"Des examens médicaux complémentaires ont révélé que notre attaquant Promise David souffre d'une lésion musculaire à la hanche", peut-on lire. Un scénario qui confirme les craintes de David Hubert, qui ciblait la hanche en conférence de presse après avoir d'abord cru à un choc à la tête.

La durée de son indisponibilité reste vague : "Il sera indisponible pour une durée indéterminée. En concertation avec le club, le joueur et son entourage, une décision sera prise concernant le plan approprié". Une incertitude qui laisse craindre une absence de longue durée : sa fin de saison semble clairement en danger.

Quelle que soit la durée exacte de son séjour à l'infirmerie, c'est en tout cas une fameuse tuile pour l'Union : Raul Florucz et Kévin Rodriguez sont eux aussi blessés, Mohammed Fuseini revient tout juste de six mois sur la touche.



