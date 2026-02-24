Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"
Photo: © photonews

Prêté par l'Inter Milan, Aleksandar Stankovic devra jouer un rôle clé lors du barrage retour de Ligue des Champions du Club de Bruges à l'Atlético de Madrid. Joueur à forte personnalité malgré son jeune âge, le milieu de terrain serbe semble prêt pour ce nouveau grand rendez-vous.

Au Club de Bruges, Aleksandar Stankovic est décrit comme un joueur à forte personnalité. Un trait qu’il a lui-même évoqué en conférence de presse avant le barrage retour de Ligue des Champions des Blauw & Zwart à l’Atlético de Madrid.

"Cette mentalité m'a été inculquée dès le plus jeune âge. Mon ancien entraîneur à l'Inter Milan, Christian Chivu, me disait que personne ne me demanderait jamais ma carte d'identité sur un terrain. L'âge n'a pas d'importance, seule la personnalité compte. Cela m'a forgé", a reconnu le joueur de 20 ans.

Fin 2025, Chivu l’avait d’ailleurs félicité publiquement pour son bon début de saison en Venise du Nord. "Il a eu le courage de partir et il réussit bien. Nous le suivons de près", avait-il déclaré. Des mots qui ont visiblement touché Stankovic. "Ce sont de belles paroles, je sais qu'il compte beaucoup sur moi."

Aleksandar Stankovic ne regrette pas son prêt au Club de Bruges

La grande question demeure : retournera-t-il à l’Inter dès l’été ? "Tout le monde connaît ma situation contractuelle, avec cette clause de rachat. Mais par respect, je suis pleinement concentré sur le Club de Bruges tant que je suis ici. Ce ne sera pas à moi de décider, mais à l’Inter."

Une situation qui pourrait le gêner ? Pas vraiment. "Je suis né à l'Inter et j'ai gravi tous les échelons depuis les équipes de jeunes. Il est normal que j'aie rêvé de l'Inter pendant des années. Mais je suis bien ici et je veux gagner des trophées."

Lire aussi… Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

Son choix de rejoindre le Club de Bruges était donc mûrement réfléchi. "Regardez notre onze de départ, il est tellement jeune. Aucun club européen de ce niveau n'oserait faire ça, et encore moins en Italie. Je referais ce choix mille fois", a-t-il déclaré à l’aube d’une rencontre au cours de laquelle il tentera une nouvelle fois d’impressionner tous les observateurs, qui seront assurément nombreux.

Suis Atlético Madrid - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

