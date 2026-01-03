Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League

En 2018, Samuel Gigot quittait La Gantoise et la Jupiler Pro League contre 8 millions d'euros. Aujourd'hui sous contrat à la Lazio Rome, il n'entre plus dans les plans de son entraîneur et peut partir dès le mois de janvier. Une belle opportunité pour plusieurs clubs belges.

Formé à Arles, dans le sud de la France, Samuel Gigot avait rejoint Courtrai en 2015, librement. Très bon chez les Kerels pendant 18 mois, il avait finalement été acheté par La Gantoise contre 1,3 million d'euros.

Véritablement révélé chez les Buffalos, le défenseur central français était, à nouveau, resté 18 mois, avant de prendre la direction du Spartak Moscou, qui offrait à l'époque 8 millions d'euros.

Trois saisons et demie plus tard, Samuel Gigot se relançait à Marseille pour redynamiser sa carrière après une fin de parcours difficile en Russie. Il a disputé plus de 60 matchs avec les Phocéens, est retourné au Spartak Moscou sous la forme d’un prêt avant d'être loué à la Lazio Rome, qui s'est définitivement attaché ses services pendant l'été contre 4,5 millions d'euros.

Samuel Gigot peut se trouver un nouveau club

Mais, blessé et opéré de la cheville, Samuel Gigot n'a pas encore joué le moindre match avec la Lazio Rome cette saison et ne devrait pas faire son retour avant le 31 janvier. Malgré son contrat courant jusqu'au 30 juin 2027, la Lazio a déjà trouvé des solutions pour compenser son absence et ne compte plus sur lui.

Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Samuel Gigot est donc libre de se trouver un nouveau club. Estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt, il pourrait rendre de fiers services à plusieurs clubs de Jupiler Pro League, assurément.



