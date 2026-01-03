Pourquoi Koni De Winter entre dans un moment décisif... pour la Coupe du monde : "Les critiques m'ont blessé"

Après un début de saison très contrasté, Koni De Winter monte en puissance à l'AC Milan. Le défenseur central va désormais entrer dans une phase cruciale... en vue de la Coupe du monde 2026.

Ces dernières semaines, Koni De Winter a souvent été critiqué pour ses prestations avec l'AC Milan. Mais, juste avant le passage à la nouvelle année, Massimiliano Allegri avait pris la défense du défenseur central belge en conférence de presse.

"Je pense que Tomori et De Winter peuvent former notre charnière centrale. De Winter a commis quelques erreurs récemment, mais comme tout le monde", avait-il déclaré.

Koni De Winter monte en puissance à l'AC Milan

Lors des deux dernières rencontres, le Diable Rouge a profité des forfaits de Matteo Gabbia (absent la semaine dernière mais sur le banc ce vendredi) et de Strahinja Pavlović (malade) pour prendre place dans la défense à trois des Rossoneri. Et Koni De Winter vient de livrer deux belles prestations, y compris ce vendredi soir à Cagliari, comme l'a confirmé Allegri au micro de Sky Sports.

"Déjà contre Vérone, De Winter et Pavlović avaient fait un bon match. Ils s’améliorent dans leur lecture du jeu dans la surface, De Winter a dégagé trois ballons importants dans la surface. Il s'est amélioré physiquement et individuellement", a noté le T1 des Milanais.

Lui aussi interrogé après la rencontre, Koni De Winter a avoué que les récentes critiques l'avaient touché. "Je suis quelqu’un qui exige beaucoup de lui-même et il est normal que certaines critiques me blessent. Aujourd’hui, l’équipe a réalisé une belle performance et j’en suis heureux."

Désormais, il faudra voir si le Diable Rouge gardera sa place aux côtés de Fikayo Tomori lorsque Matteo Gabbia et Strahinja Pavlović seront de retour à 100 %. Sa présence dans le groupe de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 en dépend probablement.