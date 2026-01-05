Estimé à 5 millions et capitaine : la pépite que les clubs belges veulent chiper à l'Italie

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Estimé à 5 millions et capitaine : la pépite que les clubs belges veulent chiper à l'Italie
Photo: © photonews
Deviens fan de Udinese! 14

En manque de temps de jeu à l'Udinese, Iker Bravo intéresse plusieurs clubs belges. L'espagnol ne veut plus rester.

Trouver un bon et jeune buteur est devenu la priorité de tous les clubs de Jupiler Pro League. Plusieurs entraîneurs ont prévenu leur direction : ils ont besoin d'un attaquant efficace, capable de faire basculer un match à lui tout seul.

La solution pourrait venir d’Italie avec Iker Bravo. C’est un attaquant de 20 ans qui joue à l’Udinese, en Serie A. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il a une valeur marchande de cinq millions d’euros selon Transfermarkt.

Le journaliste Nicolò Schira affirme qu’il ne souhaite pas rester à l’Udinese. Cette saison, il n’a disputé que sept matchs avec le club italien, pour un but inscrit. Difficile d’être satisfait avec 189 minutes de jeu.

Des clubs belges sur le coup

Des équipes de Segunda División aimeraient faire revenir le jeune international espagnol au pays. Mais selon Schira, plusieurs clubs de Pro League s’intéressent aussi à lui.

Pour le moment, aucun nom de club n'est sorti, mais l'attaquant plaît énormément en Belgique. Il était capitaine de l'Espagne lors du dernier Mondial U20.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Udinese
Iker Bravo

Plus de news

La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

23:00
La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

22:30
Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie

Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie

22:00
Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

21:40
Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : Pocognoli encaisse un nouveau coup dur

Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : Pocognoli encaisse un nouveau coup dur

21:00
Julien Duranville, victime d'un très mauvais choix (et des besoins financiers d'Anderlecht)

Julien Duranville, victime d'un très mauvais choix (et des besoins financiers d'Anderlecht)

20:40
Rudi Garcia a pris des notes : l'Égypte se qualifie pour les quarts de finale de la CAN dans la douleur

Rudi Garcia a pris des notes : l'Égypte se qualifie pour les quarts de finale de la CAN dans la douleur

20:21
Ivan Leko a dû regretter son choix : un souci de plus pour le Club de Bruges en plein stage

Ivan Leko a dû regretter son choix : un souci de plus pour le Club de Bruges en plein stage

20:00
Anderlecht prêt à sauter sur l'occasion ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Anderlecht prêt à sauter sur l'occasion ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

19:30
1
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise se sépare d'un attaquant qui valait 18 millions d'euros

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise se sépare d'un attaquant qui valait 18 millions d'euros

19:00
Gratuits dans 6 mois, bon marché cet hiver ? De grands noms sont bientôt libres en Pro League

Gratuits dans 6 mois, bon marché cet hiver ? De grands noms sont bientôt libres en Pro League

18:40
"C'est illégal, tout simplement" : Marc Brys allume encore une fois Samuel Eto'o

"C'est illégal, tout simplement" : Marc Brys allume encore une fois Samuel Eto'o

18:00
Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

16:30
Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

17:00
Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

16:30
Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

16:30
En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

16:00
"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

15:30
Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

15:00
Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

14:40
Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

14:20
Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

14:00
C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays

C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays

13:30
Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach

Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach

13:00
Luke Littler reçoit les félicitations d'un Diable Rouge : "Il m'a dit que j'avais fait du bon travail"

Luke Littler reçoit les félicitations d'un Diable Rouge : "Il m'a dit que j'avais fait du bon travail"

12:40
Arrivé à Wolfsburg en provenance de Bruges pour 14 M€, Andreas Skov Olsen pourrait déjà s'en aller

Arrivé à Wolfsburg en provenance de Bruges pour 14 M€, Andreas Skov Olsen pourrait déjà s'en aller

12:20
Voici pourquoi le Club de Bruges peut se frotter les mains grâce aux performances d'Igor Thiago

Voici pourquoi le Club de Bruges peut se frotter les mains grâce aux performances d'Igor Thiago

12:00
Qui est Belmin Dizdarevic, le gardien parti en stage avec le Standard ?

Qui est Belmin Dizdarevic, le gardien parti en stage avec le Standard ?

11:40
Anderlecht mise sur un joueur de 16 ans pour un poste qui pourrait bientôt devenir problématique

Anderlecht mise sur un joueur de 16 ans pour un poste qui pourrait bientôt devenir problématique

11:20
Mauvaise expérience : un jeune crack belge voit son prêt écourté...

Mauvaise expérience : un jeune crack belge voit son prêt écourté...

11:00
"J'ai eu des occasions" : Thomas Meunier raconte pourquoi il n'a jamais joué en Angleterre

"J'ai eu des occasions" : Thomas Meunier raconte pourquoi il n'a jamais joué en Angleterre

10:30
Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

10:00
"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

09:30
Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

09:00
"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 18
Cagliari Cagliari 0-1 AC Milan AC Milan
Como Como 1-0 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 1-1 Parma Parma
Genoa Genoa 1-1 Pisa Pisa
Juventus Juventus 1-1 Lecce Lecce
Atalanta Atalanta 1-0 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 0-2 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 1-0 Cremonese Cremonese
Hellas Verona Hellas Verona 0-3 Torino Torino
Inter Inter 3-1 Bologna Bologna
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved