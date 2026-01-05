Estimé à 5 millions et capitaine : la pépite que les clubs belges veulent chiper à l'Italie

En manque de temps de jeu à l'Udinese, Iker Bravo intéresse plusieurs clubs belges. L'espagnol ne veut plus rester.

Trouver un bon et jeune buteur est devenu la priorité de tous les clubs de Jupiler Pro League. Plusieurs entraîneurs ont prévenu leur direction : ils ont besoin d'un attaquant efficace, capable de faire basculer un match à lui tout seul.

La solution pourrait venir d’Italie avec Iker Bravo. C’est un attaquant de 20 ans qui joue à l’Udinese, en Serie A. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il a une valeur marchande de cinq millions d’euros selon Transfermarkt.

🚨 Excl. - Some Spanish (Segunda Division) and Belglium Clubs have shown interest in #Udinese’s forward Iker #Bravo (born in 2005). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2026

Le journaliste Nicolò Schira affirme qu’il ne souhaite pas rester à l’Udinese. Cette saison, il n’a disputé que sept matchs avec le club italien, pour un but inscrit. Difficile d’être satisfait avec 189 minutes de jeu.

Des clubs belges sur le coup

Des équipes de Segunda División aimeraient faire revenir le jeune international espagnol au pays. Mais selon Schira, plusieurs clubs de Pro League s’intéressent aussi à lui.





Pour le moment, aucun nom de club n'est sorti, mais l'attaquant plaît énormément en Belgique. Il était capitaine de l'Espagne lors du dernier Mondial U20.