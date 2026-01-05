Rudi Garcia a pris des notes : l'Égypte se qualifie pour les quarts de finale de la CAN dans la douleur

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Mohamed Salah et l'Egypte iront en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier adversaire de la Belgique en Coupe du monde.

L’Égypte a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN après un huitième de finale serré face au Bénin. Les Pharaons ont été freinés par une équipe béninoise bien organisée.

Pendant plus d’une heure, le match a tourné en rond. L’Égypte avait le ballon, mais manquait d’idées, et son trio Mohamed Salah - Omar Marmoush - Mahmoud Trezeguet est resté discret.

Marwan Attia a ouvert le score, une belle frappe imparable. L’Égypte croyait avoir fait le plus dur, mais le Bénin n’a pas lâché et une erreur d'El Shenawy a remis tout le monde à égalité.

L’Égypte a fini par s’en sortir dans la douleur. Yasser Ibrahim a marqué de la tête en début de prolongation, avant que Salah ne tue le match dans les dernières secondes 3-1.

Garcia sait à quoi s'attendre


Rudi Garcia a sans doute suivi cette rencontre pour se faire une idée du premier adversaire de la Belgique à la Coupe du monde. Les Diables affronteront l’Égypte le 15 juin à Seattle.

Commentaire
African Cup of Nations
Egypte
Bénin
Mohamed Salah Ghaly

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Huitièmes de finales
Sénégal Sénégal 3-1 Soudan Soudan
Mali Mali P1-1 Tunisie Tunisie
Maroc Maroc 1-0 Tanzanie Tanzanie
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-2 Cameroun Cameroun
Egypte Egypte 1-1 Bénin Bénin
Nigéria Nigéria 20:00 Mozambique Mozambique
Algérie Algérie 06/01 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 06/01 Burkina Faso Burkina Faso
