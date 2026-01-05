Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

Olivier Deman revient de blessure au Werder Brême, et espère que 2026 sera plus fructueuse pour lui que 2025. Il n'écarte pas un départ lors du mercato hivernal si besoin est.

Après avoir disputé quelques minutes au premier tour de la Coupe d'Allemagne, Olivier Deman (24 ans) s'est occasionné une fracture de la cheville l'été dernier, et vient seulement de retrouver le chemin des terrains. Le Belge, prêté en seconde partie de saison passée à l'Antwerp, n'a pas encore joué une minute en Bundesliga cette saison.

Deman espère désormais pouvoir réintégrer le groupe, alors que la Bundesliga reprend bientôt ses droits. Mais un départ est également envisageable, comme l'a reconnu son directeur sportif il y a quelques jours.

Deman veut du temps de jeu

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Olivier Deman a laissé la porte ouverte à toutes les options. "J'espère surtout obtenir du temps de jeu. C'est ma troisième saison à Brême, et il faut surtout que je joue désormais", reconnaît-il.

"De préférence au Werder, car c'est un beau club, mais j'ai 26 ans et je dois jouer, à Brême ou ailleurs", ajoute le Diable Rouge. "Cela doit devenir plus clair dans les semaines à venir".



Olivier Deman a disputé 41 matchs pour le Werder Brême depuis sa signature en provenance du Cercle de Bruges. Il était devenu international sous Domenico Tedesco, mais sa blessure l'été dernier l'a empêché d'entrer en ligne de compte cette saison en sélection.