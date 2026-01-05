Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : Pocognoli encaisse un nouveau coup dur

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : Pocognoli encaisse un nouveau coup dur
Photo: © photonews
Malgré six défaites et une neuvième place en Ligue 1, Sébastien Pocognoli garde la confiance de son CEO. Le coach belge doit faire sans un joueur clé jusqu'à la fin de la saison.

Le compteur de Sébastien Pocognoli affiche six défaites en championnat. Pour un club comme Monaco, neuvième de Ligue 1, le bilan est décevant et le coach belge est de plus en plus critiqué.

Malgré cette mauvaise passe, le club maintient sa confiance. Le CEO de l’AS Monaco est sorti du silence pour soutenir le coach belge et a rappelé que la direction croit en son projet.

Un problème de plus à gérer

Comme si ça ne suffisait pas, Monaco a perdu un joueur important samedi dernier. Lors de la défaite 1-3 contre l’Olympique Lyonnais, Mohamed Salisu s’est gravement blessé au genou et a dû quitter le terrain.

Le défenseur ghanéen souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Sa saison est terminée, un énorme coup dur pour le joueur. La défense est encore plus fragile.

Une catastrophe pour Pocognoli, qui doit composer avec un effectif loin d’être au complet. L’entraîneur va devoir bricoler une solution de secours.

Commentaire
