Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

Coup dur pour Dender : Bruny Nsimba souffre d'une blessure qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à la fin de la phase classique. L'attaquant de 25 ans, auteur de huit buts, devrait pouvoir disputer les play-downs avant de quitter, vraisemblablement, le stade Van Roy librement.

Nous vous en parlions il y a à peine une semaine : Bruny Nsimba est dans la forme de sa vie à Dender et est logiquement suivi par plusieurs clubs de l’élite.

Auteur de huit buts et quatre passes décisives en championnat depuis le début de la saison, l’attaquant de 25 ans a toutefois dû quitter prématurément ses partenaires ce week-end, victime d’une blessure.

Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour Bruny Nsimba, qui souffre d’une petite déchirure des ischio-jambiers. Il devrait donc manquer les quatre dernières journées de la phase classique et faire son retour pour les play-downs.

La dernière saison de Bruny Nsimba à Dender ?

En fin de contrat à l’issue de la saison, Nsimba pourra malgré tout encore aider la lanterne rouge à décrocher son maintien en Jupiler Pro League, dans ce qui devrait être sa dernière saison au stade Van Roy.



En effet, nos confrères du Belang van Limburg révèlent que les négociations entamées l’été dernier concernant une éventuelle prolongation de contrat n’ont jamais repris. Bruny Nsimba devrait donc quitter Dender librement en fin de saison, représentant une belle opportunité pour plusieurs clubs du pays