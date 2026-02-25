Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

Éliminé par l'Atlético de Madrid en barrages de la Ligue des Champions, le Club de Bruges entre tout de même dans le top 20 des meilleurs clubs européens. Une sacrée performance pour les Blauw & Zwart.

On le redoutait : malgré le beau partage décroché au Jan Breydelstadion, les erreurs du match aller ont coûté cher au Club de Bruges contre l'Atlético de Madrid.

Éliminés en barrages de la Ligue des Champions, les Blauw & Zwart ont néanmoins réussi leur grand objectif sur la scène européenne : passer la phase de ligue.

Un parcours qui serait un exploit pour tout autre club belge, mais qui devient une habitude pour le Club de Bruges, qui réalise encore une saison au résultat impressionnant de 14.500 points au coefficient européen.

Le Club de Bruges dans le top 20 européen !

Cela se traduit naturellement sur le classement des cinq dernières années, décisif pour l'établissement des pots pour les tirages au sort des compétitions européennes. Car, provisoirement, le Club de Bruges vient d'entrer dans le top 20 des plus grands clubs du continent.

Grâce notamment à sa superbe saison 2023/2024, lors de laquelle il avait empoché 21.000 points, le Club de Bruges se trouve devant des clubs comme Porto, la Juventus, le PSV, l'AC Milan ou encore le Napoli, et pourrait encore grimper dans la hiérarchie la saison prochaine puisqu'il perdra le pire résultat de ses cinq derniers exercices, lors duquel il avait empoché 7.000 points. Pour Bruges, le top 15 continental n'est désormais plus si loin.



