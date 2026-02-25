Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Auteur d'une erreur sur l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid, Simon Mignolet a peut-être disputé le dernier match européen de sa carrière. Une fin bien triste pour le portier de 37 ans.

Lors du match aller, Simon Mignolet s’était montré précieux pour le Club de Bruges face à l’Atlético de Madrid. Mais au retour, le gardien expérimenté a commis une grosse erreur sur le 1-0, qu’il a reconnu après la rencontre.

Cette erreur et la défaite à Madrid semblent sceller la fin de la carrière européenne de Mignolet, du moins au Club de Bruges. Le gardien de 37 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison, et une prolongation paraît peu probable.

Après le match aller, Bart Verhaeghe avait quelque peu botté en touche, déclarant qu’on pouvait lui poser des questions sur l’avenir de Mignolet, mais qu’il n’était pas tenu d’y répondre.

Était-ce le dernier match européen de Simon Mignolet ?

Son départ semble toutefois très probable. Ces dernières semaines, la direction brugeoise a notamment coché les noms de Koen Casteels et Matz Sels, deux gardiens belges expérimentés dont le profil correspond pour remplacer Mignolet.

Lire aussi… "Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges
La fin serait donc assez triste pour Simon Mignolet, qui a disputé plus de 300 matchs sous les couleurs du Club de Bruges, dont un nombre important sur la scène européenne. Ce n’est certainement pas sur cette erreur qu’il souhaitait dire au revoir (et adieu ?) au football continental.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atlético Madrid
Simon Mignolet

Plus de news

Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

12:20
"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

22:30
"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

22:00
"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

11:40
Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

20:50
2
🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

11:20
Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

11:00
Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

10:00
1
Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

10:30
Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

09:30
Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

19:40
Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

08:30
Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

19:40
C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

08:00
La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

07:40
Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose Analyse

Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose

07:20
Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

07:00
"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

06:30
2
Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public" Interview

Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public"

06:00
Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

23:30
Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

23:00
"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

21:40
Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

21:20
L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

20:30
"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

20:04
"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

19:20
🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

19:00
"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

17:30
Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

24/02
Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

24/02
Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

24/02
Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

18:40
1
Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

18:20
Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

18:00
"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 1/32 Finales (R)
Atlético Madrid Atlético Madrid 4-1 FC Bruges FC Bruges
Inter Inter 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-2 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 18:45 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 21:00 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 21:00 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 21:00 Galatasaray Galatasaray
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved