Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

Auteur d'une erreur sur l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid, Simon Mignolet a peut-être disputé le dernier match européen de sa carrière. Une fin bien triste pour le portier de 37 ans.

Lors du match aller, Simon Mignolet s’était montré précieux pour le Club de Bruges face à l’Atlético de Madrid. Mais au retour, le gardien expérimenté a commis une grosse erreur sur le 1-0, qu’il a reconnu après la rencontre.

Cette erreur et la défaite à Madrid semblent sceller la fin de la carrière européenne de Mignolet, du moins au Club de Bruges. Le gardien de 37 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison, et une prolongation paraît peu probable.

Après le match aller, Bart Verhaeghe avait quelque peu botté en touche, déclarant qu’on pouvait lui poser des questions sur l’avenir de Mignolet, mais qu’il n’était pas tenu d’y répondre.

Était-ce le dernier match européen de Simon Mignolet ?

Son départ semble toutefois très probable. Ces dernières semaines, la direction brugeoise a notamment coché les noms de Koen Casteels et Matz Sels, deux gardiens belges expérimentés dont le profil correspond pour remplacer Mignolet.

La fin serait donc assez triste pour Simon Mignolet, qui a disputé plus de 300 matchs sous les couleurs du Club de Bruges, dont un nombre important sur la scène européenne. Ce n’est certainement pas sur cette erreur qu’il souhaitait dire au revoir (et adieu ?) au football continental.