Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

Vincent Euvrard était privé de cinq joueurs pour le déplacement au Racing Genk. Ce sera encore le cas contre La Louvière, mais le T1 des Rouches devrait ensuite pouvoir progressivement récupérer ses blessés.

C'est une véritable hécatombe au Standard depuis le début de la saison, où entre deux et sept à huit joueurs sont absents à chaque match. Il y avait encore cinq blessés lors du déplacement au Racing Genk, dimanche dernier.

Ce sera encore le cas ce vendredi soir contre la RAAL La Louvière, a confirmé Vincent Euvrard en conférence de presse ce vendredi. Matthieu Epolo, Daan Dierckx, Steeven Assengue, Casper Nielsen et Teddy Teuma assisteront à la rencontre depuis les tribunes.

L'entraîneur du Standard pourrait toutefois compter sur trois retours la semaine prochaine, lors du déplacement à Zulte Waregem. Comme nous vous l'annoncions ce mardi, le plus probable est celui de Casper Nielsen, qui a repris partiellement l'entraînement collectif et qui passera des examens ce mercredi pour savoir s'il peut à nouveau aller dans les duels.

Les retours de blessure, ça sera pour la semaine prochaine au Standard

Vincent Euvrard pourrait aussi compter sur le retour de son gardien titulaire, Matthieu Epolo, touché à la cheville lors d'un entraînement début février, ainsi que sur celui de Teddy Teuma, victime d'une petite lésion musculaire à la cuisse, pour le déplacement au stade arc-en-ciel.



Trois joueurs qui feront donc bientôt leur retour, ce qui n'est pas le cas de Daan Dierckx, victime d'une déchirure bien plus importante, ni de Steeven Assengue, pour qui la saison est déjà plus que probablement terminée.