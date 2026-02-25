"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

Photo: © photonews
Directeur du football masculin à l'Union belge depuis décembre dernier, Vincent Mannaert veut professionnaliser les équipes nationales espoirs et remettre d'anciens Diables Rouges dans les staffs.

Cette semaine, Vincent Mannaert était invité sur le plateau de Pickx + Sport à l'occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, et notamment bien sûr celui du Club de Bruges sur la pelouse de l'Atlético de Madrid.

Avant le coup d'envoi des rencontres, le directeur sportif de l'Union belge a répondu à une série de questions, notamment sur son contrat qui expirera après la Coupe du monde 2026, et sur les nombreuses blessures chez les Diables à moins de quatre mois de cette compétition et à moins d'un mois du rassemblement de mars sur le sol américain.

Vincent Mannaert veut rendre les équipes nationales espoirs plus professionnelles

Vincent Mannaert s'est également exprimé sur le projet de réforme qu'il mène au sein des équipes nationales espoirs. Le but est de les structurer et de les rendre plus professionnelles afin de mieux préparer les jeunes joueurs à rejoindre les A.

"Chaque catégorie d'âge doit fonctionner de manière professionnelle. Par exemple, les joueurs ne devraient plus avoir d'excuses pour ignorer une sélection. Nous souhaitons également intervenir dans la composition de l'encadrement technique."

Remettre d’anciens Diables dans les staffs des équipes jeunes

L'ancien CEO du Club de Bruges ne comprend d'ailleurs pas une décision qui avait été prise avant son arrivée : celle d'arrêter de nommer d'anciens Diables Rouges dans les staffs des équipes nationales espoirs. Une anomalie que Vincent Mannaert souhaite corriger.

"Avant mon arrivée, il était question d'arrêter de travailler avec d'anciens joueurs. Je ne comprenais pas cette décision. Entre deux entraîneurs de même niveau, il faut toujours privilégier l'ancien professionnel qui connaît le terrain et qui a une expérience directe du terrain. C'est pourquoi nous souhaitons réintégrer d'anciens internationaux", a-t-il déclaré.

Jupiler Pro League

 Journée 1
