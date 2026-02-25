Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet
L'Union Rochefortoise souhaite construire un nouveau stade, mais pourrait se heurter au collectif de citoyens récemment créé, "Calme-en-Famenne". Une étude d'incidence est en cours et sera déterminante pour l'avenir du projet.

Sous l’impulsion de son président, l’homme d’affaires wallon Nicolas Lhoist, l’Union Rochefortoise souhaite construire un nouveau stade, accompagné d’un projet visant à faire progresser le club jusqu’à l’élite du football belge.

Ce nouveau stade pourrait voir le jour à quelques kilomètres de Rochefort, près du village de Waillet, à Marche. Nicolas Lhoist et le club luxembourgeois de D1 ACFF voient grand, avec une enceinte prévue pour plus de 8.500 places.

Un projet toutefois contesté par un collectif de citoyens récemment créé, "Calme-en-Famenne", qui craint que le site, anciennement un karting, devienne trop bruyant pour le voisinage, qui espère conserver le calme. 

Rochefort abandonnera le projet s'il est jugé inenvisageable

Dans un entretien accordé à nos confrères de la RTBF, Nicolas Lhoist a tenu à relativiser : "Il y aura en tout et pour tout vingt matchs par an. Et la progression du club sera linéaire, nous n’accueillerons pas 8.000 supporters du jour au lendemain."


À l’heure actuelle, une étude d’incidence est en cours et devrait se terminer courant avril. "Si elle démontre un impact trop important sans que l’on puisse trouver de solutions, le projet sera stoppé net. Nous ne déposerons une demande de permis que si tout est béton", a assuré Nicolas Lhoist, qui souhaite que toutes les parties soient entendues et ne forcera pas le destin si le projet s’avère inenvisageable.

