Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

À bientôt 34 ans, Paul-José Mpoku va évoluer au sein de la Baller League UK, une compétition inspirée de la Kings League. L'ancien joueur du Standard rejoint le club de Yanited.

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que Paul-José Mpoku a beaucoup voyagé depuis son départ du Standard, en 2020.

Passé par l’Angleterre, l’Italie et la Grèce plus tôt dans sa carrière, l’ancien international congolais (22 sélections) avait ensuite pris la direction d’Al-Wahda, aux Émirats Arabes Unis, avant de poser ses valises à Konyaspor (Turquie), Incheon (Corée du Sud), l’UTA Arad (Roumanie) et Al-Batin (Arabie Saoudite), club pour lequel il a encore disputé cinq matchs en fin d’année 2025 avant de rompre son contrat.

Détenteur du certificat UEFA en Management du football depuis novembre, Paul-José Mpoku poursuit, en parallèle, le développement de son académie, réalise des podcasts sur son compte YouTube avec d’autres joueurs professionnels et reste globalement actif dans le monde du football. Avant l'arrivée de Giacomo Angelini, il s'était positionné avec un groupe d'investissements pour reprendre le Standard, en vain.

Un nouveau défi pour Paul-José Mpoku

Il reste actif, mais plus éloigné des terrains, cependant, et notamment comme analyste des soirées européennes sur Play Sports. Chaussures aux pieds, celui qui fêtera ses 34 ans en avril s’apprête à relever un défi plus particulier, puisqu’il rejoint Yanited, une équipe évoluant au sein de la Baller League UK.

Il s’agit d’une compétition comparable à la Kings League, avec un terrain plus réduit et une série de règles alternatives destinées à rendre le jeu plus fluide et attractif, et qui s’apprête à débuter sa troisième édition. Un défi inédit, loin de la pression des grands terrains traditionnels.

