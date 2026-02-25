Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

Alors que la situation est critique au Mexique à moins de quatre mois de la Coupe du monde 2026, le président de la FIFA, Gianni Infantino, se montre très serein. Selon lui, tous les problèmes devraient être réglés d'ici le début juin.

Depuis quelques jours, c’est le chaos au Mexique, où le baron de la drogue El Mencho a été tué. Depuis, de nombreux heurts frappent le pays, et notamment la ville de Guadalajara, supposée accueillir quatre matchs de poule de la Coupe du monde 2026, dont Uruguay-Espagne et Mexique-Corée du Sud.

Depuis cet assaut militaire, panique et troubles règnent à Guadalajara et dans les régions avoisinantes. Des lieux touristiques comme Puerto Vallarta voient des panaches de fumée, des routes coupées et des hôtels dont les clients n’osent plus sortir. La vie publique est quasiment à l’arrêt. L’aéroport de Guadalajara a d’ailleurs provisoirement annulé tous les vols prévus.

Le sport est aussi touché : un match de championnat à l’Estadio Akron, qui servira de stade pendant la Coupe du monde, a déjà été reporté en raison de l’insécurité. Les magasins et les cafés restent fermés, et les lieux prisés se transforment en villes fantômes. La situation est un peu moins critique dans d’autres villes comme Monterrey et Mexico, mais elle reste globalement très dangereuse pour quiconque souhaite s’y aventurer.

Le président de la FIFA se veut rassurant

Un contexte qui pose évidemment beaucoup de questions sur l’organisation de la Coupe du monde 2026, qui débutera dans moins de quatre mois. Interrogé par l’AFP à Barranquilla lors d’une conférence organisée par la Fédération colombienne de football, le président de la FIFA, Gianni Infantino, est resté serein, peut-être même un peu trop au vu de la situation actuelle.



"La situation est très calme, tout va bien. La Coupe du monde 2026 sera un tournoi fantastique", a-t-il déclaré, tandis que la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a également promis un rapide retour à la normale. "Il n’y aura aucun risque pour les supporters se rendant à Guadalajara, Mexico et Monterrey", a-t-elle ajouté. Une déclaration destinée à faire retomber la pression, ou parce que la situation sera réellement réglée dans quatre mois ? La réponse dans les prochaines semaines…