Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

Promise David ne devrait pas rejouer de sitôt avec l'Union Saint-Gilloise. Une catastrophe pour David Hubert, qui lui accrodait de plus en plus d'importance dans le jeu.

Lorsque Promise David a dû être évacué sur civière, le Parc Duden a immédiatement compris qu'il venait sans doute d'assister à un tournant de la saison de l'Union. Soyons clairs, il n'y a pas de bon moment pour se blesser. Mais la lésion à la hanche du Canadien arrive sans doute dans le pire timing possible.

En parlant d'une absence "pour un certain temps", le communiqué publié par le club hier traduit bien ce mélange de désarroi et d'incertitude. C'est qu'une Union avec ou sans Promise David, ce n'est sans doute pas la même équipe.

Le facteur X de l'Union

A l'arrivée de David Hubert, les répercussions directes d'une absence de l'attaquant canadien sur le jeu de l'équipe se seraient sans doute moins fait ressentir. Lors des premiers matchs, Hubert n'avait d'ailleurs pas hésité à le placer sur le banc.

Le trouvant trop inconstant face au but et trop déconnecté du reste de l'équipe dans ses appels incessants dans la profondeur, il avait plus d'une fois préféré un duo Kevin Rodriguez - Raul Florucz, ou même une animation à un seul attaquant pour avoir plus de maîtrise au milieu de terrain, avec Rob Schoofs et Adem Zorgane côte à côte, devant Kamiel Van de Perre.







Mais cet hiver, Promise David est redevenu l'attaquant redouté par tous les défenseurs du championnat. A nouveau à 100% physiquement, il a retrouvé ce sang froid dans le rectangle adverse pour transformer ses déboulés en actions décisives. Alors qu'il était souvent le premier à sortir lors de ses premières titularisations sous Hubert, on le voyait, jusqu'au week-end dernier, terminer la plupart des matchs, pour profiter des espaces de fin de rencontre dont il raffole.

Avec sa blessure, l'Union a perdu une bonne dose de spontanéité : le natif de Brampton est tellement imprévisible que lui-même ne sait pas toujours comment va se terminer ses cavalcades. Plus d'une fois, on l'a vu tenter sa chance dans des angles presque impossibles. Et quand cela ne fait pas mouche comme contre Charleroi, cela oblige souvent la défense adverse à se dégager en corner, l'autre atout offensif de l'Union.

Une blessure longue durée qui tombe d'autant plus mal que Kevin Rodriguez (qui ne peut toujours s'entraîner que de manière individuelle) et Raul Florucz (déchirure au mollet) sont eux aussi indisponibles. Avec ses trois attaquants sur le flanc, l'Union est privée des auteurs de 24 de ses 43 buts en championnat. Le meilleur buteur en leur absence ? Marc Giger (trois réalisations), qui a débuté quatre matchs de championnat cette saison.

Le Suisse aura-t-il un rôle un peu plus en vue pour la fin de saison ? Cela ne semblait pas dans les plans de David Hubert, qui ne lui a toujours accordé que trois minutes de temps de jeu en 2026 et retiré de la liste européenne au retour de blessure de Mohammed Fuseini. C'est surtout ce dernier qui semble appelé à prendre la relève sur le front de l'attaque.

Le plan B de l'Union ?

Le petit Ghanéen n'a pas la robustesse physique pour bouger son défenseur au duel comme le fait son compère offensif, mais il a la pointe de vitesse pour lui aussi faire des dégâts en profondeur. reste qu'il faudra veiller à ne pas le crâmer : Fuseini a lui-même passé six mois à l'infirmerie en raison de ses problèmes à la cheville de première partie de saison.

Quoi qu'il en soit, l'Union devra forcément se réinventer : car David Hubert calquait de plus en plus son jeu sur les qualités de la force de la nature lui servant d'attaquant. A son arrivée, l'entraîneur saint-gillois a d'abord mis l'accent sur les combinaisons à la relance pour relancer proprement mais a rapidement compris que lancer David sur orbite via de longs ballons pouvait rapporter gros.

🔥 | Promise David a mis la défense sur des patins. ⛸️🇨🇦 #USGKVM pic.twitter.com/8yEvbP562o — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 17, 2026

Son absence pourrait renforcer l'importance d'Adem Zorgane, qui voyait bon nombre de ballons lui passer au-dessus de la tête. Hubert repassera-t-il à un système à un attaquant pour retrouver plus de maîtrise dans l'entrejeu en relaçant Rob Schoofs ? Ce n'est pas exclu. Depuis son retour en D1A, l'Union a toujours su s'adapter aux défections des uns et des autres, joueurs comme entraîneur. Il sera particulièrement intéressant d'observer la réponse apportée dans les prochaines semaines.