Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

Moins de quatre mois avant le début de la Coupe du monde 2026, Walid Regragui serait en train de négocier son départ de la sélection du Maroc. Les Lions de l'Atlas vont donc devoir lui trouver un successeur, et le nom de Xavi Hernandez est celui qui revient avec le plus d'insistance.

Après une épopée historique jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022, le Maroc de Walid Regragui avait déçu avec une élimination précoce lors de la CAN 2023.

Cette année, à domicile, le sélectionneur des Lions de l’Atlas n’avait qu’un objectif : devenir champion d’Afrique. Il a cependant été battu en finale par le Sénégal, après le penalty manqué de Brahim Diaz dans les derniers instants.

Alors que le peuple marocain, reconnaissant malgré tout de son apport, réclamait son départ, une rumeur de démission avait circulé début février. Elle avait été rapidement démentie par la fédération marocaine.

La fin de l'aventure pour Walid Regragui au Maroc ?

Cependant, trois semaines plus tard, cette rumeur refait surface, et cette fois plus fortement que jamais. Selon divers médias marocains et français, dont RMC Sports, Walid Regragui serait en train de négocier son départ de la sélection avec la fédération.



Pas une surprise quand on sait que les supporters souhaitaient son départ, mais le Maroc reste qualifié pour la Coupe du monde 2026, qui débutera dans moins de quatre mois. La recherche d’un nouveau sélectionneur devra donc être rapide, et le nom de Xavi Hernandez est celui qui revient, pour le moment, avec le plus d’insistance.