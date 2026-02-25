Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

Exclu en début de seconde période contre le Cercle de Bruges, Hatim Es-Saoubi a reçu une suspension de deux matchs avec sursis. Le défenseur central de La Gantoise sera donc disponible pour affronter le Racing Genk, dimanche.

Cantonné à un rôle de remplaçant en début de saison et blessé assez lourdement mi-novembre, Hatim Es-Saoubi n'a disputé que 186 minutes de jeu réparties en huit rencontres sous les couleurs de La Gantoise cette saison.

Arrivé du FAR Rabat cet été contre 1,2 million d'euros, le Marocain de 25 ans peine à convaincre et n'a commencé que deux matchs depuis le début de la saison.

Une nouvelle fois sur le banc lors de la réception du Cercle de Bruges le week-end dernier, Hatim Es-Saoubi est toutefois monté au jeu à la demi-heure, remplaçant Maksim Paskotsi, blessé.

Hatim Es-Saoubi pourra affronter le Racing Genk

L'occasion de faire ses preuves pour l'international espoirs marocain, qui a cependant été exclu en début de seconde période, après avoir disputé seulement 19 minutes dans cette rencontre.

Il a toutefois bénéficié de la clémence de la Commission de discipline du football professionnel, qui lui a infligé une suspension de deux matchs avec sursis, a appris La Gantoise dans un communiqué. Hatim Es-Saoubi sera donc disponible pour affronter le Racing Genk, dimanche.



