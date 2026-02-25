Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

Défenseur central titulaire de Malines, mais déjà blessé à deux reprises cette saison, José Marsa intéresserait le Torino, qui pourrait passer à l'action durant le mercato estival.

Arrivé en juillet 2024 à Malines en provenance du FC Andorra contre environ 160.000 €, José Marsa n'a pas eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation et s'est rapidement révélé être une belle pioche pour la ligne défensive des Kakkers.

Aligné à 60 reprises depuis son arrivée derrière les casernes, l'Espagnol de 23 ans, passé par les centres de formation du FC Barcelone et du Sporting CP, est un défenseur polyvalent, qui peut évoluer sur le côté gauche ou dans l'axe, et qui sait se montrer présent offensivement, à l'image de ses deux buts et sept assists sous le maillot du KaVé.

Un profil intéressant repéré par la direction malinoise, qui va néanmoins bientôt devoir prendre une décision le concernant, puisque son contrat expirera le 30 juin 2027. Il faudra donc soit le prolonger cet été, soit le vendre pour réaliser une belle plus-value et éviter qu'il ne parte librement.

En fin de contrat dans 16 mois, José Marsa intéresse le Torino

Désormais estimé à 3 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, José Marsa commence, en tout cas, à intéresser quelques clubs des cinq grands championnats européens, à l'image du Torino, selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti.

Ancien international U19 avec l'Espagne, il a tout de même été victime d'une petite blessure au genou en début de saison, puis d'une autre aux adducteurs dans le courant du mois de décembre. Mais quand il est fit, le défenseur central est un titulaire indiscutable aux yeux de Fred Vanderbiest, qui pourrait bien rapporter une belle indemnité à Malines.



