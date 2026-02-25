Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Défenseur central titulaire de Malines, mais déjà blessé à deux reprises cette saison, José Marsa intéresserait le Torino, qui pourrait passer à l'action durant le mercato estival.

Arrivé en juillet 2024 à Malines en provenance du FC Andorra contre environ 160.000 €, José Marsa n'a pas eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation et s'est rapidement révélé être une belle pioche pour la ligne défensive des Kakkers.

Aligné à 60 reprises depuis son arrivée derrière les casernes, l'Espagnol de 23 ans, passé par les centres de formation du FC Barcelone et du Sporting CP, est un défenseur polyvalent, qui peut évoluer sur le côté gauche ou dans l'axe, et qui sait se montrer présent offensivement, à l'image de ses deux buts et sept assists sous le maillot du KaVé.

Un profil intéressant repéré par la direction malinoise, qui va néanmoins bientôt devoir prendre une décision le concernant, puisque son contrat expirera le 30 juin 2027. Il faudra donc soit le prolonger cet été, soit le vendre pour réaliser une belle plus-value et éviter qu'il ne parte librement.

En fin de contrat dans 16 mois, José Marsa intéresse le Torino

Désormais estimé à 3 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, José Marsa commence, en tout cas, à intéresser quelques clubs des cinq grands championnats européens, à l'image du Torino, selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti.

Ancien international U19 avec l'Espagne, il a tout de même été victime d'une petite blessure au genou en début de saison, puis d'une autre aux adducteurs dans le courant du mois de décembre. Mais quand il est fit, le défenseur central est un titulaire indiscutable aux yeux de Fred Vanderbiest, qui pourrait bien rapporter une belle indemnité à Malines.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines
Torino
Jose Marsa

Plus de news

Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

15:30
Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

15:00
Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

14:40
Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

13:55
Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

13:00
Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

13:30
1
Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

12:40
1
"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

11:40
Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

12:20
🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

11:20
Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

12:00
Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

11:00
Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

10:30
Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

09:30
Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

10:00
3
Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

09:00
Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

08:30
Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose Analyse

Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose

07:20
C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

08:00
Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

07:00
La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

07:40
"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

06:30
3
Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public" Interview

Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public"

06:00
Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

23:30
Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

23:00
"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

22:30
Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

21:20
"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

22:00
"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

21:40
Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

20:50
2
L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

20:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

19:40
"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

19:20
"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

20:04
🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

19:00
Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved