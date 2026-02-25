Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

Souvent blessé et buteur pour la deuxième fois de la saison contre l'Union, Anthony Valencia arrive à un tournant de sa carrière à l'Antwerp. Son agent souhaite une prolongation, mais le club anversois semble hésiter.

Durant l’été 2022, l’Antwerp a déboursé près de 1,5 million d’euros pour s’attacher les services d’Anthony Valencia, un jeune ailier droit évoluant alors à l’Independiente, en Équateur.

D’abord intégré au noyau U23 des Anversois, il a participé à presque chaque rencontre en tant que remplaçant la saison dernière et compte déjà 68 apparitions avec l’équipe première en match officiel depuis son arrivée au Bosuil.

Victime d’une déchirure des ligaments croisés en début de saison, le joueur de 22 ans est pleinement de retour depuis le mois de janvier et a inscrit son deuxième but de la saison face à l’Union, le week-end dernier.

Anthony Valencia vers une prolongation de contrat à l'Antwerp ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, Anthony Valencia arrive néanmoins à un tournant de sa carrière, puisqu’il est fréquemment blessé et que l’Antwerp hésite à le prolonger. Dans les colonnes de Het Gazet van Antwerpen, son agent Peter Graetzer s’est exprimé et a plaidé pour une prolongation.



"Je comprends qu’il y ait des doutes, mais son potentiel est bien là. Nous avons décidé d’attendre la fin de la saison pour rencontrer la direction. Si l’Antwerp souhaite le prolonger à ce moment-là, c’est tant mieux. Ce serait formidable qu’il puisse prolonger de deux ans, réaliser une excellente saison, puis partir", a-t-il déclaré. Le plan est en place, reste à voir si la direction anversoise l’acceptera.