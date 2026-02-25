"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

Il s'agit presque d'une recrue hivernale pour le Standard et Vincent Euvrard, qui ont pu compter sur le retour de David Bates en janvier après près de 500 jours de blessure. Le T1 des Rouches s'est exprimé sur la rééducation du défenseur central écossais, qui n'a pas été un long fleuve tranquille.

David Bates n'avait plus joué en match officiel depuis plus de 500 jours avec le Standard avant sa montée au jeu pour les cinq dernières minutes lors de la réception de La Gantoise, fin janvier. Depuis, le défenseur central écossais a repris sa place dans la défense des Rouches et a été titularisé à deux reprises.

Au Racing Genk, pour la première fois, il a été capable d'enchaîner 90 minutes, tout en prestant à un bon niveau. Un retour qui semble s'être déroulé en assez peu de temps, sur lequel Vincent Euvrard s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant la réception de la RAAL La Louvière.

"Peu de temps... Je pense qu'il a repris les entraînements collectifs mi-octobre, cela fait trois ou quatre mois. L'étape la plus difficile est toujours le fait de retrouver le rythme de match qu'il n'a pas eu pendant 500 jours."

David Bates était à la peine mentalement

"Je l'ai rencontré début septembre quand je suis arrivé. Il revenait au club à ce moment-là, car il avait fait sa première partie de revalidation ailleurs. J'ai rencontré un gars qui était un peu à bout de souffle, victime de rechutes, de choses qui ne se solutionnaient pas. Et pour un joueur, quand ton futur est incertain, c'est difficile à vivre."

"Quand un joueur est dans une telle période, il faut juste être là pour lui, écouter et le stimuler pour ne pas abandonner. David n'est pas un joueur qui abandonne vite, donc tu continues et tu essayes de le protéger au maximum."



Progressivement, David Bates a été capable d'enchaîner les séances sans douleur, et de prendre de plus en plus part à l'entraînement collectif. Dès le stage hivernal début janvier, le joueur de 29 ans était presque prêt à rejouer.

"Petit à petit, il s'est remis au travail. Dès le stage au Portugal, on envisageait de le faire jouer. D'abord peut-être quelques matchs avec les U23 pour reprendre du rythme sur un niveau moins élevé, mais on en a eu besoin chez nous plus vite que prévu. C'était un peu difficile contre Bruges et Gand, il a fait un bon match contre l'Union, et il vient de jouer son premier match complet à Genk."

Déjà un véritable atout pour le Standard

David Bates a donc pu jouer 90 minutes pour la première fois depuis près de deux ans. Mais est-il prêt à enchaîner comme un joueur "normal" pour autant ? Oui, si ce n'est que sa semaine sera légèrement adaptée.

"Il y aura peut-être encore des ajustements pendant la semaine. Celle-ci est très courte entre les deux matchs, donc peu importe le joueur, il n'y a pas grand-chose en termes de charge de travail. Mais s'il joue encore 90 minutes, on devra peut-être adapter sa semaine pour le faire récupérer un peu plus longtemps que d'autres afin qu'il se rétablisse au mieux pour le prochain match."

"Pour le reste, il faudra voir son évolution, car ce n'est pas toujours la première partie de son retour qui détermine la suite, parce qu'il y a parfois une petite rechute après. À voir, mais ce qu'il fait maintenant est déjà bien et espérons qu'il puisse continuer sur cette lancée."

Il a beaucoup de choses pour aider l'équipe"

Sur la pelouse de la Cegeka Arena, David Bates s'est en tout cas montré à son avantage, gagnant la quasi-totalité de ses duels avec Bibout et Mirosola et organisant la défense comme il le faisait avant sa blessure.

"Il a une très bonne lecture du jeu, et dans cette position axiale, c'est important. Il est un atout, de par son expérience et son sens du jeu. La plupart de nos défenseurs, comme lui, se sentent plus à l'aise dans une défense à 3. Il a aussi une bonne passe qui casse des lignes, donc il a beaucoup de choses pour aider l'équipe", a conclu Vincent Euvrard.