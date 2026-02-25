🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."
Retraité du monde du football depuis novembre, Zinho Vanheusden était l'invité du podcast de Paul-José Mpoku, où il est revenu sur les blessures qui ont miné sa carrière. L'ancien défenseur central propose la mise en place d'un accompagnement renforcé pour les joueurs victimes de graves pépins.

C'est avec beaucoup de regrets que Zinho Vanheusden a été contraint de prendre sa retraite sportive à seulement 26 ans, en novembre dernier. Enfin parti de l'Inter Milan, après une pige d'une saison à Malines, le défenseur central portait alors les couleurs de Marbella, en D3 espagnole.

Là, après quelques matchs, il a été victime de la troisième déchirure des ligaments croisés de sa carrière, lui qui en avait déjà connu deux au Standard, en plus d'autres problèmes physiques, et qui n'avait pu jouer que quelques matchs pour Malines en raison d'une hernie.

Un accompagnement plus important pour les victimes de graves blessures ?

Cette semaine, l'ancien capitaine des Rouches, Diable Rouge à une reprise, était l'invité du podcast présenté par Paul-José Mpoku, son ancien coéquipier. Il est revenu sur les blessures qui ont miné sa carrière et a proposé la mise en place d'un accompagnement plus important pour les joueurs se remettant d'une lourde blessure.

"Quand tu es dans le monde du football, tu ne vois que comme ça (il mime un tunnel avec ses mains). Tu veux juste revenir le plus fort possible, mais aussi le plus vite. Et plus, et plus, et toujours plus. L'entraîneur veut que tu joues, le directeur sportif et les supporters aussi. Mais peut-être que parfois, ce serait bon que quelqu'un de l'extérieur te protège un peu plus."

Il faut protéger les joueurs des grosses blessures"

"Avec les graves blessures au genou, il faut une structure, un truc à part. De l'Union belge par exemple, qui dirait que si un joueur se déchire les ligaments croisés, il ne peut pas jouer avant six ou sept mois ou qu'il ne peut pas, lors de ses deux ou trois premiers matchs, jouer plus de 45 minutes, sous peine de grosse amende. Il faut protéger les joueurs des grosses blessures. Il faudrait voir ça avec la FIFA ? Oui, ça peut aller très loin."

Zinho Vanheusden réclame davantage de précautions pour les joueurs blessés, ce qui lui aurait peut-être permis de limiter les graves problèmes durant sa carrière, lui à qui l’on a souvent demandé de revenir rapidement pour aider son équipe, dont il était le leader.

