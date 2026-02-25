Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

Latéral droit titulaire du Club de Bruges, le jeune Kyriani Sabbe attire l'attention de plusieurs clubs du top 5 européen. Brentford a déjà entamé des discussions, tandis que le Real Madrid suit sa situation sans pour autant passer à l'action.

Du haut de ses 21 ans, Kyriani Sabbe a déjà disputé 104 rencontres avec l’équipe première du Club de Bruges, dont près de 30 sur la scène européenne.

Formé en Venise du Nord depuis son plus jeune âge, le défenseur latéral droit est un profil très apprécié sur le continent. Il possède déjà une certaine expérience tout en affichant une grande marge de progression.

Avec ses 33 apparitions et ses 2.000 minutes disputées depuis le début de la saison, Kyriani Sabbe est en pleine forme, et son nom commence à circuler sur les listes de plusieurs clubs des cinq grands championnats.

Kyriani Sabbe pourrait quitter le Club de Bruges pendant l'été

Selon Sky Sports, Brentford a d’ailleurs pris les devants ces dernières semaines en contactant l’entourage du jeune joueur pour étudier la possibilité d’un transfert en Angleterre cet été.

Entre-temps, Kyriani Sabbe serait également surveillé par le Real Madrid, à la recherche d’une véritable pépite à ce poste de latéral droit capable, à terme, de devenir titulaire. Quelques discussions ont déjà eu lieu avec les Merengues, mais Sabbe n’est pas considéré comme une priorité pour le club espagnol, contrairement à Brentford. Une chose est certaine : son été s’annonce mouvementé.