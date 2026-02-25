Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

Dans le cadre de l'affaire Prestianni, l'ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert a tenu des propos scandaleux et racistes à l'encontre de Thibaut Courtois, quelques jours après avoir critiqué Vinicius Junior et Kylian Mbappé.

Depuis une semaine, "l'affaire Prestianni" fait grand bruit. Le joueur argentin de Benfica est accusé d'avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior lors du barrage aller de Ligue des Champions entre le club lisboète et le Real Madrid.

Beaucoup d’acteurs du monde du football se sont exprimés sur le sujet, dont Thibaut Courtois, qui avait défendu son coéquipier en conférence de presse, évoquant des dires "qui n'ont pas leur place dans le monde actuel." Dodi Lukebakio, coéquipier de Prestianni, abondait dans le même sens.

Ce n’est pas vraiment le cas de l’ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert, qui s’était distingué par des propos homophobes et polémiques à l’encontre de Kylian Mbappé et Vinicius il y a quelques jours. "Qui est solidaire de Vinicius ? Mbappé ! De tous les joueurs, Mbappé ! Il parle de valeurs et vit avec une personne transgenre, ce n’est pas normal. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie, mais ce n’est pas normal qu’un homme vive avec une personne transgenre, c’est le rôle d’une femme", avait-il déclaré.

José Luis Chilavert charge Thibaut Courtois dans une nouvelle sortie raciste

José Luis Chilavert est revenu à la charge ce mardi, cette fois en visant Thibaut Courtois. Sur Radio Rivadavia, le Paraguayen a affirmé : "Il a volé la copine de son coéquipier, De Bruyne, et il parle de valeurs. Prestianni, Vinicius l’a insulté de trouillard de merde, et Mbappé lui a dit 'putain de raciste', donc eux ils peuvent t’insulter mais tu ne peux rien dire ?"

Il a ajouté : "Il faut dire à Courtois que la Belgique est contrôlée par les musulmans, avec qui ils sont complaisants. Ils tapent et tuent leurs femmes. Il faut aussi dire à Courtois qu’il apprenne à jouer avec ses pieds et à sortir de sa surface, car c’est un gardien moyen." Une nouvelle sortie lunaire, et tout simplement scandaleuse.