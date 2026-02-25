Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

Malgré un nombre important de blessures chez les Diables, Vincent Mannaert se veut rassurant. Selon lui, elles pourraient permettre à des joueurs clés d'arriver frais à la Coupe du monde, et non avec 65 matchs dans les jambes.

Moins de quatre mois avant la Coupe du monde en Amérique du Nord, et un mois avant un rassemblement préparatoire sur le sol américain et deux matchs amicaux face aux Etats-Unis et au Mexique, c'est l'hécatombe chez les Diables.

Toutes les lignes sont touchées, puisque Matz Sels (aine), Arthur Theate (ménisque), Thomas Meunier (ischios), Youri Tielemans (cheville), Kevin De Bruyne (lésion du muscle fléchisseur de la jambe), Michy Batshuayi (pied), Charles De Ketelaere (ménisque) et Jeremy Doku (mollet) sont actuellement blessés.

Romelu Lukaku a rejoué depuis sa blessure, mais est encore loin de son meilleur niveau, tandis que Dodi Lukebakio et Alexis Saelemaekers viennent de revenir et que Leandro Trossard, sorti après 17 minutes à Wolverhampton, a joué 76 minutes lors du derby du nord de Londres à Tottenham, ce qui constitue une bonne nouvelle. Le tout sans mentionner le cas de Lois Openda, en difficulté à la Juventus.

Vincent Mannaert rassurant quant aux blessures chez les Diables

Il n'en demeure pas moins que l'effectif de Rudi Garcia est fortement décimé et que la situation est assez inquiétante à l'approche d'échéances importantes. Mais, invité sur le plateau de Pickx + Sport pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le directeur sportif de l'Union belge, Vincent Mannaert, s'est voulu rassurant.

"Ces blessures pourraient se transformer en atouts. Si les joueurs retrouvent leur pleine forme à temps et du rythme lors des six dernières semaines de la saison, cela pourrait nous être utile. Rester en forme est essentiel dans un tournoi, et si des joueurs clés arrivent avec 65 matchs au compteur, cela pourrait poser problème." Espérons dès lors que l'avenir lui donne raison.



