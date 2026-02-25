Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"

Ce jeudi en Europa League, le Racing Genk devra relever la tête après sa défaite contre le Standard afin de valider son billet pour les 1/8es de finale. Selon Nicky Hayen, le revers face aux Rouches n'a toutefois pas entamé le moral de ses joueurs.

Jeudi soir, le Racing Genk défendra sa belle victoire acquise à Zagreb (1-3) et tentera de valider sa qualification pour les 1/8es de finale de l'Europa League.

Difficile à croire pour ceux qui étaient présents à la Cegeka Arena ce week-end, tant l'équipe limbourgeoise a livré une prestation catastrophique face au Standard. Il appartient désormais aux joueurs de Nicky Hayen de se ressaisir avant ce barrage retour.

Ce ne sera même que la première rencontre d'une semaine incroyablement importante pour Genk, qui affrontera La Gantoise dimanche dans un match à six points dans la course au top 6. "La défaite face au Standard n'a pas entamé notre confiance", a relativisé Nicky Hayen en conférence de presse, ce mercredi.

Genk doit oublier le non-match face au Standard

"C'était un jour sans pour toute l'équipe. On manquait de tranchant, il n'y avait pas de contrôle du ballon et notre jeu manquait de cohésion. C'était surprenant, car les choses se sont beaucoup mieux déroulées ces six dernières semaines."



Nicky Hayen espère donc que son équipe pourra relever la tête et retrouver son niveau face au Dinamo Zagreb. "Ils n'auront rien à perdre. On doit essayer de prendre l'ascendant sur le match et de concrétiser nos occasions pour rapidement tuer le suspense", a conclu l'entraîneur limbourgeois.