Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"

Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce jeudi en Europa League, le Racing Genk devra relever la tête après sa défaite contre le Standard afin de valider son billet pour les 1/8es de finale. Selon Nicky Hayen, le revers face aux Rouches n'a toutefois pas entamé le moral de ses joueurs.

Jeudi soir, le Racing Genk défendra sa belle victoire acquise à Zagreb (1-3) et tentera de valider sa qualification pour les 1/8es de finale de l'Europa League.

Difficile à croire pour ceux qui étaient présents à la Cegeka Arena ce week-end, tant l'équipe limbourgeoise a livré une prestation catastrophique face au Standard. Il appartient désormais aux joueurs de Nicky Hayen de se ressaisir avant ce barrage retour.

Ce ne sera même que la première rencontre d'une semaine incroyablement importante pour Genk, qui affrontera La Gantoise dimanche dans un match à six points dans la course au top 6. "La défaite face au Standard n'a pas entamé notre confiance", a relativisé Nicky Hayen en conférence de presse, ce mercredi.

Genk doit oublier le non-match face au Standard

"C'était un jour sans pour toute l'équipe. On manquait de tranchant, il n'y avait pas de contrôle du ballon et notre jeu manquait de cohésion. C'était surprenant, car les choses se sont beaucoup mieux déroulées ces six dernières semaines."


Nicky Hayen espère donc que son équipe pourra relever la tête et retrouver son niveau face au Dinamo Zagreb. "Ils n'auront rien à perdre. On doit essayer de prendre l'ascendant sur le match et de concrétiser nos occasions pour rapidement tuer le suspense", a conclu l'entraîneur limbourgeois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - Dinamo Zagreb en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (26/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Nicky Hayen

Plus de news

Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

18:20
Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

18:00
"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

17:30
"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

17:00
"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

16:00
Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

15:30
Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

15:00
Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

14:40
Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

14:20
Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

13:55
Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

13:30
1
Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

13:00
Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

12:40
1
Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

12:20
Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

12:00
"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

11:40
🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

11:20
Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

11:00
Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

10:30
Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

10:00
5
Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

09:30
Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

09:00
Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

08:30
C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

08:00
La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

07:40
Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose Analyse

Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose

07:20
Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

07:00
"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

06:30
3
Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public" Interview

Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public"

06:00
Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

23:30
Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

23:00
"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

22:30
"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

22:00
"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

21:40
Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

21:20
Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

20:50
2

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahce Fenerbahce 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 2-1 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-2 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahce Fenerbahce
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved