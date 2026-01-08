Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

Photo: © photonews

En cas de qualification pour les demi-finales de la CAN, Tom Saintfiet aura décroché le meilleur résultat de sa carrière d'entraîneur.

Ce vendredi, à 19h, le Mali affronte le Sénégal. Un duel de pays voisins pour une place en demi-finale, et un duel au final assez incertain. Mais pour Tom Saintfiet, il ne fait aucun doute que les Lions de la Téranga seront les grands favoris.

"Demain, on va jouer contre la plus grande équipe des quarts de finale. L'année passée, le Sénégal n'a perdu que contre le Brésil et ils ont battu l'Angleterre", rappelle l'entraîneur belge des Aigles du Mali dans des propos relayés, entre autres, par Africafootunited. 

Le Mali dans le dernier carré de la CAN ? 

Le Sénégal est en effet la deuxième meilleure équipe d'Afrique au classement mondial, classé 19e (le Maroc est 11e mondial). "Ils sont stables, ils ont une grande facilité à marquer des buts... demain, ce sera une guerre, mais nous n'avons pas peur".

Pour Saintfiet, même si les Lions de la Téranga sont favoris, le Mali a donc "une chance" : "On est en mission ici, la mission du Mali qui n'a jamais remporté de titre. C'est notre rêve", clame le Belge.


Pour Tom Saintfiet lui-même, une demi-finale de CAN serait un record personnel, puisque le "globe-trotter" du football n'a jamais fait mieux qu'un beau quart de finale avec la Gambie. 

Suis Mali - Sénégal en live sur Walfoot.be à partir de 17:00 (09/01).

African Cup of Nations
Sénégal
Mali

African Cup of Nations

 Quarts de finale
Mali Mali 09/01 Sénégal Sénégal
Cameroun Cameroun 09/01 Maroc Maroc
