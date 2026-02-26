🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

Le Real Madrid a encore été contesté par Benfica sur sa pelouse. Thibaut Courtois a dû sortir le grand jeu.

Juste avant la mi-temps, alors que le score était de 1-1, Thibaut Courtois a sorti une parade spectaculaire. Un réflexe qui a maintenu le Real dans le match à un moment crucial et qui souligne une fois de plus la classe qui est la sienne.

still can't wrap my head around this Courtois save pic.twitter.com/97nOo4MdEB — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) February 26, 2026

Après la rencontre, le gardien est resté remarquablement lucide. "J'ai vu une photo et honnêtement, je l'ai bien arrêté", a-t-il confié en souriant. "Le ballon passe entre mes jambes, mais je pense que j'étais bien positionné et prêt à l'arrêter."

Le Limbourgeois ne remerciera jamais assez ses parents de l'avoir mis au volley : "Ça vient en partie des gènes de mes parents ; ils jouaient au volley et moi aussi quand j'étais petit. Chez un gardien, on appelle ça une parade 'balayage de jambe', parce que tu écartes la jambe vers l'extérieur et tu descends rapidement".

Courtois à la rescousse

Selon lui, ce mouvement précis fait la différence. "Si je veux sauter et que je n'écarte pas la jambe, je n'attrape jamais le ballon. Mais si je le fais, je descends plus vite. C'est une technique que j'ai apprise à Chelsea et qui est parfois utile".



C'est peu de le dire, Benfica aura posé des problèmes au Real : "Ils ont joué sans vrai ailier droit et venaient plus dans l'axe, ce qui nous a posé des problèmes. En seconde période, nous avons ajusté quelques choses et mieux défendu. Le but que nous encaissons, c'est un peu de malchance".

Le groupe sort malgré tout renforcé de cette double confrontation : "Je pense que nous sommes fiables. En Ligue des champions, les adversaires créent toujours des occasions. Nous devons améliorer certaines choses via l'analyse vidéo, mais nous avons été constants ces dernières semaines". Et en cas de trou d'air, le Real peut toujours compter sur un gardien plutôt en forme pour le sauver.