"J'avais une petite gêne" : un retour de taille pour le RFC Liège, confronté à un sacré calendrier

Alexis De Sart est de retour à 100% avec le RFC Liège. Voilà qui tombe à pic, vu le calendrier corsé qui attend l'équipe.

Après avoir joué un rôle majeur dans la bonne première partie de saison du RFC Liège (quatre buts lors des six premières journées), Alexis De Sart a connu un début de deuxième tour plus compliqué : il n'a pas été en mesure de débuter lors des six derniers matchs.

Monté au jeu le week-end dernier contre le Club NXT, il est à nouveau prêt à tenir sa place : "Je vais mieux. J’avais une petite gêne qui m’a embêté pendant deux ou trois semaines. J’ai essayé de revenir, mais cela me gênait encore. Nous avons donc préféré ne prendre aucun risque. Aujourd’hui, je suis complètement rétabli et prêt à 100 % pour vendredi", explique-t-il sur le site du club.

Des semaines cruciales

Un retour qui tombe à pic, puisque Liège enchaîne quatre rencontres face à des membres du top 6 : "Nous savions dès la sortie du calendrier que ces prochaines semaines seraient intenses. C’est pour cela que nous voulions prendre un maximum de points lors des semaines précédentes, ce que nous avons plutôt bien réussi à faire. Désormais, ce sont des matchs dans lesquels nous aurons un statut d’outsider, et c’est un rôle qui nous convient aussi".

Les Sang et Marine abordent ce calendrier délicat avec huit points d'avance sur Eupen, septième, qui compte un match de moins : "Concernant la place dans le top 6, nous la voulons et nous devons continuer à prendre des points pour la conserver. Cela passe par notre capacité à aller chercher un résultat contre n’importe quel adversaire".

À commencer par demain soir à Courtrai : "C'est toujours un déplacement compliqué. C’est un beau petit stade, avec une belle ambiance. C’est aussi une équipe très expérimentée, qui obtient de bons résultats. Comme je l’ai dit, nous nous rendrons là-bas dans la peau d’outsiders, avec l’envie de donner le maximum pour prendre le plus de points possible".



