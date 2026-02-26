Attention à Matz Sels : Senne Lammens fait des miracles à Manchester United

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Attention à Matz Sels : Senne Lammens fait des miracles à Manchester United
Deviens fan de Manchester United! 1681

Senne Lammens a dégouté Everton. Le gardien belge a sauvé Manchester United et commence à faire l'unanimité en Angleterre.

Senne Lammens est devenu le nouveau chouchou d'Old Trafford. Recruté pour 21 millions d'euros selon Transfermarkt, un montant qui fait sourire les supporters, le gardien belge a marqué les esprits le week-end dernier.

Du niveau Thibaut Courtois

Face à Everton, il a mis tout le monde d'accord, même les supporters adverses. Grâce à une série d'arrêts décisifs, le Diable Rouge a permis à Manchester United de repartir avec les trois points et aucun but encaissé. Son cinquième clean-sheet de la saison.

Élu homme du match, il a reçu les louanges du compte officiel de la Premier League, qui a qualifié son match de "performance exceptionnelle". On est bien loin de l'époque André Onana, où le gardien enchaînait les boulettes.

Un gars simple qui profite du moment

Malgré cette euphorie, le jeune portier garde les pieds sur terre. "J'ai dit il y a quelques semaines que je ne pouvais pas imaginer que ça aille mieux. Ça a été génial, mais je dois encore faire mes preuves chaque semaine", a-t-il déclaré, relayé par l'agence PA.


"J'avais besoin d’un peu de temps pour m'y habituer et m'adapter, surtout à cette ligue et à cette qualité. Je ne savais pas quand j'allais avoir ma chance. Je devais faire mes preuves à l’entraînement", explique-t-il avec humilité.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Senne Lammens

Plus de news

🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

21:20
Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

21:20
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges ? Le patron de l'Inter s'est exprimé sur le cas Stankovic

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges ? Le patron de l'Inter s'est exprimé sur le cas Stankovic

20:30
Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

20:00
Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

19:30
De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

19:00
🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

18:40
Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

18:20
"Je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif" : Hayk Milkon réagit à son départ de Dender

"Je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif" : Hayk Milkon réagit à son départ de Dender

18:00
"Des millions sur un compte en Roumanie pour jouer" : les révélations folles d'un joueur parti de l'Olympic

"Des millions sur un compte en Roumanie pour jouer" : les révélations folles d'un joueur parti de l'Olympic

17:30
Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

17:00
"J'avais une petite gêne" : un retour de taille pour le RFC Liège, confronté à un sacré calendrier

"J'avais une petite gêne" : un retour de taille pour le RFC Liège, confronté à un sacré calendrier

16:30
Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

16:00
1
Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

15:30
"On a peut-être sous-estimé le Standard" : les aveux de Genk

"On a peut-être sous-estimé le Standard" : les aveux de Genk

15:00
A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

14:30
Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

13:30
Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

14:00
1
Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

13:00
Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

12:40
1
Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

12:20
Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

12:00
L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

11:40
🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

11:20
Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

11:00
"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

10:30
"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

10:00
Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

09:30
Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

09:01
Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

08:30
Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

08:00
"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

07:40
Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

07:20
"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

07:00
Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 28
Wolverhampton Wolverhampton 27/02 Aston Villa Aston Villa
Bournemouth Bournemouth 28/02 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 28/02 Everton Everton
Burnley Burnley 28/02 Brentford Brentford
Liverpool Liverpool 28/02 West Ham Utd West Ham Utd
Leeds United Leeds United 28/02 Manchester City Manchester City
Fulham Fulham 01/03 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 01/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Manchester United Manchester United 01/03 Crystal Palace Crystal Palace
Arsenal Arsenal 01/03 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved