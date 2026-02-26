Attention à Matz Sels : Senne Lammens fait des miracles à Manchester United

Senne Lammens a dégouté Everton. Le gardien belge a sauvé Manchester United et commence à faire l'unanimité en Angleterre.

Senne Lammens est devenu le nouveau chouchou d'Old Trafford. Recruté pour 21 millions d'euros selon Transfermarkt, un montant qui fait sourire les supporters, le gardien belge a marqué les esprits le week-end dernier.

Du niveau Thibaut Courtois

Face à Everton, il a mis tout le monde d'accord, même les supporters adverses. Grâce à une série d'arrêts décisifs, le Diable Rouge a permis à Manchester United de repartir avec les trois points et aucun but encaissé. Son cinquième clean-sheet de la saison.

Élu homme du match, il a reçu les louanges du compte officiel de la Premier League, qui a qualifié son match de "performance exceptionnelle". On est bien loin de l'époque André Onana, où le gardien enchaînait les boulettes.

Un gars simple qui profite du moment

Malgré cette euphorie, le jeune portier garde les pieds sur terre. "J'ai dit il y a quelques semaines que je ne pouvais pas imaginer que ça aille mieux. Ça a été génial, mais je dois encore faire mes preuves chaque semaine", a-t-il déclaré, relayé par l'agence PA.



"J'avais besoin d’un peu de temps pour m'y habituer et m'adapter, surtout à cette ligue et à cette qualité. Je ne savais pas quand j'allais avoir ma chance. Je devais faire mes preuves à l’entraînement", explique-t-il avec humilité.