"Des millions sur un compte en Roumanie pour jouer" : les révélations folles d'un joueur parti de l'Olympic

Photo: © photonews
Abdullah Hameed a quitté l'Olympic Charleroi au début du mois. Il ressent un certain soulagement d'avoir quitté la Neuville.

On pourrait sans doute écrire un livre avec tout ce qu'il s'est passé du côté de l'Olympic ces derniers mois. Abdullah Hameed se porterait certainement volontaire pour en écrire plusieurs chapitres.

Arrivé libre mi-novembre, il a quitté le club le 2 février, moins de trois mois plus tard. Il n'aura pas joué la moindre minute pour les Dogues. Mais Hameed explique surtout à SudInfo avoir quitté le Pays Noir "pour ne pas être associé aux activités illégales du club".

Payer pour être titulaire ?

L'ailier gauche de 30 ans n'avait jamais vu ça dans sa carrière : "Rapidement, les dirigeants m'ont demandé si j'étais intéressé d'investir dans le club. Je me suis senti floué. On ne m'a jamais annoncé que je venais à l'Olympic pour y mettre de l'argent et je ne l'ai jamais proposé non plus".

La situation a dépassé le stade de la simple proposition : "Très vite, on m'a proposé de payer plusieurs millions pour jouer. On m’a demandé d’envoyer de l’argent sur un compte en Roumanie".


Plutôt que d'avoir sa place de titulaire garantie par d'occultes paiements, Abdullah Hameed a donc préféré rester en dehors de tout ça, quitte à ne jamais connaître la D1B et de replonger dans le quotidien d'un joueur sans club.

Olympic Charleroi

