Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges ? Le patron de l'Inter s'est exprimé sur le cas Stankovic
Photo: © photonews

On ne parle que de l'avenir d'Aleksandar Stankovic, en Belgique comme en Italie. Le patron de l'Inter, Beppe Marotta, a fini par s'exprimer sur le dossier.

L'été dernier, l'Inter Milan avait accepté de vendre Aleksandar Stankovic pour environ neuf millions d'euros au Club de Bruges, mais l'accord était assorti de plusieurs conditions.

Les Nerazzurri disposent d'une option de rachat fixée à 22 millions d'euros pour faire revenir Stankovic à Milan l'été prochain. À l'été 2027, ce montant passera à 25 millions d'euros. Le Club Bruges devra informer l'Inter s'il décide d'accepter l'offre d'un autre club.

Cet été ou l'année prochaine ?

L'Inter a suivi la progression de Stankovic en Jupiler Pro League. En quelques mois, le Serbe de 20 ans est devenu un joueur clé de Bruges et l’un des éléments forts en Ligue des Champions.

"Stankovic est le fils d'une légende du club et il joue très bien", a réagi Beppe Marotta au micro de Sky Sports Italia, relayé par FC Inter. "Nous n'avons pas demandé cette option de rachat par hasard. Nous avions identifié son potentiel.


Le patron de l'Inter ne veut pas trop en dévoiler. "Il est trop tôt pour parler d'un retour. Cette option est valable jusqu'en 2027. Nous verrons plus tard ce que nous déciderons. Mais dans les faits, Stankovic nous appartient. Pour l'instant, laissons-le prendre de l'expérience."

