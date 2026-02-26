Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

Malgré une boulette de Lawal et un match parti en vrille,Genk arrache le 3-3 et se qualifie pour les huitièmes de finale d'Europa League.

Le KRC Genk recevait le Dinamo Zagreb ce jeudi soir avec un ticket pour les huitièmes de finale de l'Europa League en jeu. Le coach Nicky Hayen avait opéré trois changements : Sor, Mirisola et Bangoura intégraient le onze de base.

Un début de match lent

Comme on pouvait s'y attendre, la rencontre a démarré calmement. Genk ne s'est pas contenté de défendre, mais s'est montré prudent avec le ballon. Le jeu des Limbourgeois était terne en début de partie, ce qui se comprenait puisque les Croates devaient faire le jeu après leur défaite 1-3 à l'aller.

Le Dinamo s'est souvent approché du but de Lawal, sans se créer de véritables occasions. Genk a commencé à attaquer après vingt minutes, ouvrant un peu plus les débats. Sor a manqué un face-à-face crucial avec Livakovic en tirant au-dessus.

L'énorme boulette de Lawal

Le Dinamo a repris espoir grâce à une erreur incroyable de Tobias Lawal. Le gardien de Genk a littéralement donné le ballon à Bakrar, qui ne s'est pas fait prier pour accepter le cadeau et ouvrir le score. Ce n'était pas la première alerte pour Lawal, qui avait failli se louper plus tôt en tentant un dribble. Cinq minutes après la reprise, Yira Sor s'est racheté en égalisant sur un service du capitaine Heynen.

Le Dinamo passe devant sur penalty

Quelques minutes plus tard, l'arbitre a sifflé un penalty pour un contact d'Ito dans la surface. Un manque d'expérience de l'ailier japonais qui a permis à Stojkovic de redonner l'avantage aux Croates. Le Dinamo n'était plus qu'à un but des prolongations. Et ce qui devait arriver arriva : Stojkovic, encore lui, a envoyé une magnifique frappe dans la lucarne de Lawal. Égalité sur les deux matchs.



Lire aussi… 🎥 Mais quelle erreur ! Le gardien de Genk a relancé le Dinamo Zagreb›

Ito délivre Genk

À la 100e minute, Ito libère le stade en glissant le ballon entre les jambes de Livakovic. Stojkovic est exclu pour un coup sur le visage de Matte Smets après l'intervention de la VAR. En supériorité numérique, Genk ne tremble plus. Heymans plie le match en signant le but du 3-3.

Genk qualifié pour les huitièmes

Avec un score de 6-4 au total sur les deux matchs, les Schtroumpfs valident leur billet pour le tour suivant. Genk est le dernier club belge engagé sur la scène européenne.