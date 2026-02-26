Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2528

Un duel entre deux représentants du football wallon en première division, voilà qui devient de plus en plus rare dans une saison. À l'occasion de celui de demain soir entre le Standard et la RAAL, Le Soir a réuni Pierre François et Salvatore Curaba.

De son poste de Directeur Général du Standard, Pierre François se réjouit de voir un projet comme celui mené par la RAAL faire honneur au football wallon, tant pour le retour de l'équipe au premier plan sportivement que par la qualité des infrastructures, à commencer par le nouveau stade.

"J’ai beaucoup de respect pour l’aventure de La Louvière. On a souligné l’investissement de Salvatore Curaba pour permettre à ce club de revenir à ce niveau dans un nouveau stade. Le seul fait d’avoir un nouveau stade en Belgique, et en particulier en Wallonie, c’est un plus. Notre staff considère que c’est un adversaire difficile à jouer. L’équipe ne va pas s’endormir après le succès acquis à Genk la semaine passée", confirme François à nos confrères.

Continuer à faire briller le foot wallon

Malgré le retour en forme des Rouches, aucune équipe issue du sud du pays ne figure actuellement dans le top 6. La dernière fois qu'un club wallon a accroché les Champions' Playoffs ? Cela aurait dû être en 2020, lorsque Charleroi et le Standard étaient dans le top 6 au moment où le coronavirus a mis fin au championnat alors qu'il ne restait plus qu'une journée de phase classique à disputer.

"J’ai parfaitement conscience de l’emprise du football venu de Flandre par rapport à l’ensemble de la Pro League. Mais quoi qu’il arrive, le Standard ne mourra jamais et a une responsabilité de porte-drapeau du football wallon, sans vouloir faire offense à Charleroi ou La Louvière", avance Pierre François.


L'ancien CEO de la Pro League s'est également exprimé en faveur des Playoffs, malgré son aversion pour la formule à ses débuts : "En 2009, je me suis exprimé contre les Playoffs. Malgré des résultats sportifs décevants pour le Standard en PO1, je trouve que l’avenir du football belge s’écrirait mieux avec des Playoffs que sans. Le match de ce vendredi entre le Standard et la RAAL a un gros enjeu car il y a cette règle des Playoffs. Nous sommes donc en faveur de leur retour dès que possible".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

20:00
De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

19:00
Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

19:30
Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

17:00
"Je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif" : Hayk Milkon réagit à son départ de Dender

"Je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif" : Hayk Milkon réagit à son départ de Dender

18:00
🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

18:40
Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

15:30
"Des millions sur un compte en Roumanie pour jouer" : les révélations folles d'un joueur parti de l'Olympic

"Des millions sur un compte en Roumanie pour jouer" : les révélations folles d'un joueur parti de l'Olympic

17:30
Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

16:00
1
"J'avais une petite gêne" : un retour de taille pour le RFC Liège, confronté à un sacré calendrier

"J'avais une petite gêne" : un retour de taille pour le RFC Liège, confronté à un sacré calendrier

16:30
"On a peut-être sous-estimé le Standard" : les aveux de Genk

"On a peut-être sous-estimé le Standard" : les aveux de Genk

15:00
A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

14:30
Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

14:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02

13:00
Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

13:30
Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

12:20
Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

12:40
1
Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

13:00
L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

11:40
Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

12:00
🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

11:20
Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

11:00
"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

10:30
"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

10:00
Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

09:30
Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

09:01
Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

08:30
Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

08:00
"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

07:00
"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

07:40
Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

20:23
Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

07:20
Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

06:30
Pocognoli donne une leçon tactique au PSG en Ligue des champions, mais l'AS Monaco craque au pire moment

Pocognoli donne une leçon tactique au PSG en Ligue des champions, mais l'AS Monaco craque au pire moment

23:30
Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

25/02
Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 27/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved