Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

Un duel entre deux représentants du football wallon en première division, voilà qui devient de plus en plus rare dans une saison. À l'occasion de celui de demain soir entre le Standard et la RAAL, Le Soir a réuni Pierre François et Salvatore Curaba.

De son poste de Directeur Général du Standard, Pierre François se réjouit de voir un projet comme celui mené par la RAAL faire honneur au football wallon, tant pour le retour de l'équipe au premier plan sportivement que par la qualité des infrastructures, à commencer par le nouveau stade.

"J’ai beaucoup de respect pour l’aventure de La Louvière. On a souligné l’investissement de Salvatore Curaba pour permettre à ce club de revenir à ce niveau dans un nouveau stade. Le seul fait d’avoir un nouveau stade en Belgique, et en particulier en Wallonie, c’est un plus. Notre staff considère que c’est un adversaire difficile à jouer. L’équipe ne va pas s’endormir après le succès acquis à Genk la semaine passée", confirme François à nos confrères.

Continuer à faire briller le foot wallon

Malgré le retour en forme des Rouches, aucune équipe issue du sud du pays ne figure actuellement dans le top 6. La dernière fois qu'un club wallon a accroché les Champions' Playoffs ? Cela aurait dû être en 2020, lorsque Charleroi et le Standard étaient dans le top 6 au moment où le coronavirus a mis fin au championnat alors qu'il ne restait plus qu'une journée de phase classique à disputer.

"J’ai parfaitement conscience de l’emprise du football venu de Flandre par rapport à l’ensemble de la Pro League. Mais quoi qu’il arrive, le Standard ne mourra jamais et a une responsabilité de porte-drapeau du football wallon, sans vouloir faire offense à Charleroi ou La Louvière", avance Pierre François.



L'ancien CEO de la Pro League s'est également exprimé en faveur des Playoffs, malgré son aversion pour la formule à ses débuts : "En 2009, je me suis exprimé contre les Playoffs. Malgré des résultats sportifs décevants pour le Standard en PO1, je trouve que l’avenir du football belge s’écrirait mieux avec des Playoffs que sans. Le match de ce vendredi entre le Standard et la RAAL a un gros enjeu car il y a cette règle des Playoffs. Nous sommes donc en faveur de leur retour dès que possible".