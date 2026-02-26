Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge
Noah Fernandez passe un cap au PSV. Le jeune Belge prolonge jusqu'en 2030 et intègre l'équipe première.

Noah Fernandez est en train de sauter les classes de jeunes du PSV à toute vitesse. Le jeune Belge de 18 ans confirme qu'il a une longueur d'avance sur les autres. Il se rapproche de plus en plus de l'équipe première.

Cette saison, il a disputé cinq rencontres de championnat avec les A. Il a aussi eu droit à quelques minutes en Ligue des Champions, face au Bayern Munich de Vincent Kompany.

L'aventure continue

Il connaît le club par cœur, formé au PSV depuis son plus jeune âge. La direction compte sur lui, c'est l'avenir du PSV. Ce jeudi, le club a annoncé la prolongation de son contrat jusqu'en 2030, avec une place officielle dans le noyau professionnel.

Polyvalent, il peut jouer au milieu de terrain comme sur les ailes. Pour beaucoup d'observateurs, c'est l'un des plus grands talents formés au PSV ces dernières années.

Le futur des Diables Rouges

Fernandez, c'est un but en trois sélections avec les U18 de la Belgique. Il a la double nationalité, Belgique et Jamaïque, mais son rêve c'est d'intégrer les Diables Rouges. On ne le verra pas durant cette Coupe du Monde, mais sans doute à l'Euro 2028.

PSV
Noah Fernandez

