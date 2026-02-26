Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Prêté par Chelsea à Strasbourg, Mike Penders s'interroge sur son avenir. Où le portier belge jouera la saison prochaine ?

Cet hiver, l'idée d’un retour plus tôt que prévu de Mike Penders à Chelsea a circulé pendant quelques jours. Liam Rosenior, qui a quitté Strasbourg pour rejoindre le staff à Londres, avait pensé à faire venir le gardien belge.

Où jouera Mike Penders la saison prochaine ?

L'idée est restée sans suite, mais le flou plane sur l'avenir de Penders. À 20 ans, le portier ne veut plus attendre, il veut des réponses et jouer dans la cour des grands.

Pendant ce temps, il observe l'éclosion de Senne Lammens, devenu numéro un à Manchester United. Aujourd'hui, Penders n'a rien à envier à des gardiens comme Robert Sanchez ou Filip Jörgensen.

Penders s'attend à recevoir une chance à Chelsea lors de la pré-saison et il veut être fixé rapidement. C'est là que le bât blesse.

Newcastle à l'affut


Newcastle souhaite profiter de cette incertitude selon le média français Jeune Footeux. Le club anglais compte trois gardiens dans son effectif : Nick Pope, Aaron Ramsdale et Mark Gillespie. Tous qui pourraient quitter le club gratuitement cet été.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Newcastle Utd
Mike Penders

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02: Penders

21:20
🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

21:40
Attention à Matz Sels : Senne Lammens fait des miracles à Manchester United

Attention à Matz Sels : Senne Lammens fait des miracles à Manchester United

21:00
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges ? Le patron de l'Inter s'est exprimé sur le cas Stankovic

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges ? Le patron de l'Inter s'est exprimé sur le cas Stankovic

20:30
Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

Le PSV prend une grande décision pour sa pépite belge

20:00
Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

19:30
🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

🎥 Les gênes de volleyeur et ses années à Chelsea : Thibaut Courtois explique son arrêt fou d'hier soir

18:40
De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

19:00
Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

Le Standard veut rester le chef de file du foot wallon : "J'ai conscience de l'emprise de la Flandre"

18:20
"Je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif" : Hayk Milkon réagit à son départ de Dender

"Je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif" : Hayk Milkon réagit à son départ de Dender

18:00
"Des millions sur un compte en Roumanie pour jouer" : les révélations folles d'un joueur parti de l'Olympic

"Des millions sur un compte en Roumanie pour jouer" : les révélations folles d'un joueur parti de l'Olympic

17:30
Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

17:00
"J'avais une petite gêne" : un retour de taille pour le RFC Liège, confronté à un sacré calendrier

"J'avais une petite gêne" : un retour de taille pour le RFC Liège, confronté à un sacré calendrier

16:30
Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

16:00
1
Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

15:30
"On a peut-être sous-estimé le Standard" : les aveux de Genk

"On a peut-être sous-estimé le Standard" : les aveux de Genk

15:00
A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

14:30
Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

13:30
Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

14:00
1
Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

12:40
1
Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

13:00
Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

12:20
🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

11:20
Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

12:00
L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

11:40
Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

11:00
"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

10:30
"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

10:00
Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

09:01
Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

09:30
Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

08:30
Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

08:00
"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

07:40
Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

07:20
"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

07:00
Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 28
Wolverhampton Wolverhampton 27/02 Aston Villa Aston Villa
Bournemouth Bournemouth 28/02 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 28/02 Everton Everton
Burnley Burnley 28/02 Brentford Brentford
Liverpool Liverpool 28/02 West Ham Utd West Ham Utd
Leeds United Leeds United 28/02 Manchester City Manchester City
Fulham Fulham 01/03 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 01/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Manchester United Manchester United 01/03 Crystal Palace Crystal Palace
Arsenal Arsenal 01/03 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved