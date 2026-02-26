Chelsea pourrait perdre sa pépite : Mike Penders vers un autre cador anglais ?

Prêté par Chelsea à Strasbourg, Mike Penders s'interroge sur son avenir. Où le portier belge jouera la saison prochaine ?

Cet hiver, l'idée d’un retour plus tôt que prévu de Mike Penders à Chelsea a circulé pendant quelques jours. Liam Rosenior, qui a quitté Strasbourg pour rejoindre le staff à Londres, avait pensé à faire venir le gardien belge.

Où jouera Mike Penders la saison prochaine ?

L'idée est restée sans suite, mais le flou plane sur l'avenir de Penders. À 20 ans, le portier ne veut plus attendre, il veut des réponses et jouer dans la cour des grands.

Pendant ce temps, il observe l'éclosion de Senne Lammens, devenu numéro un à Manchester United. Aujourd'hui, Penders n'a rien à envier à des gardiens comme Robert Sanchez ou Filip Jörgensen.

Penders s'attend à recevoir une chance à Chelsea lors de la pré-saison et il veut être fixé rapidement. C'est là que le bât blesse.

Newcastle à l'affut



Newcastle souhaite profiter de cette incertitude selon le média français Jeune Footeux. Le club anglais compte trois gardiens dans son effectif : Nick Pope, Aaron Ramsdale et Mark Gillespie. Tous qui pourraient quitter le club gratuitement cet été.