Le coup de maître de Nathan Ngoy : le Diable Rouge envoie Lille en huitièmes de finale d'Europe League

Le coup de maître de Nathan Ngoy : le Diable Rouge envoie Lille en huitièmes de finale d'Europe League

Lille renverse l'Étoile Rouge de Belgrade 0-2 au bout du suspense. Grâce à Nathan Ngoy, le LOSC se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Europa League.

L'aventure continue pour Lille en Europa League. Dos au mur après le match aller, le LOSC a renversé la vapeur en Serbie pour s'offrir un billet en huitièmes de finale. Les hommes de Bruno Genesio se sont imposés 0-2 sur le terrain de l'Etoile Rouge de Belgrade.

Lille a frappé très tôt dans le match. Olivier Giroud a repris un centre de la tête pour faire 0-1 à la cinquième minute. Un but important, qui a effacé le retard du match aller et remis les deux équipes à égalité.

La suite a été beaucoup plus compliquée. Après la pause, les Serbes ont poussé fort et Lille a reculé. Les Nordistes ont souffert, défendu bas et attendu la bonne occasion pour faire la différence.

Ngoy pour délivrer Lille

Et c’est Nathan Ngoy, monté au jeu à la 95e minute, qui a délivré les siens. Il n'a mis que quatre minutes pour tromper le gardien adverse. Le Diable Rouge a permis à Lille de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.


C'est le premier but de la saison pour l'enfant du Standard de Liège. Pas mal pour se mettre les supporters de Lille dans la poche. Le tirage au sort de l'Europa League aura lieu ce vendredi.

Europa League
Nathan Ngoy

22:52
21:20
22:02
21:40
21:20
21:00
20:30
20:00
19:30
19:00
18:40
18:20
18:00
17:30
17:00
16:30
16:00
1
15:30
15:00
14:30
14:00
1
13:00
13:30
12:40
1
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:30
09:30
10:00
09:01
08:30
08:00
07:40

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahce Fenerbahce 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 2-1 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-2 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 2-0 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 0-1 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 1-0 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-2 Fenerbahce Fenerbahce
KRC Genk KRC Genk 3-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
