🎥 Mais quelle erreur ! Le gardien de Genk a relancé le Dinamo Zagreb

Genk a craqué contre le Dinamo Zagreg. Après avoir gâché son avance de l'aller, le club belge est rattrapé par le Dinamo Zagreb 1-3.

Genk avait tout en main. Une victoire 1-3 à l'aller, deux buts d'avance et un stade prêt à fêter la qualification. Mais ce jeudi soir, face au Dinamo Zagreb, le scénario a totalement changé.

Un cadeau de Lawal

Le match était fermé, tendu, sans grandes occasions. Puis, avant la pause, Tobis Lawal a commis une énorme erreur. Le gardien a offert le ballon à Monsef Bakrar, qui n'a pas tremblé pour ouvrir le score à quinze secondes de la mi-temps.

Genk a tenté de réagir. Sor a rapidement remis les deux équipes à égalité, redonnant de l'espoir aux supporters. Mais le Dinamo n'a pas lâché. Un penalty provoqué bêtement par Ito a permis aux Croates de reprendre l'avantage.

Touchés mentalement, les Limbourgeois ont craqué sur une grosse frappe de Strojkovic que Lawal n'a pas pu arrêter. La défense n'était pas en place et l'attaquant en a profité.





Pour l'instant, tout est relancé. Genk joue sa survie européenne, et le match pourrait basculer d'un côté comme de l'autre.