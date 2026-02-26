"Je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif" : Hayk Milkon réagit à son départ de Dender

Hier, Dender a pris congé d'Hayk Milkon, le deuxième changement d'entraîneur au sein du club cette saison. Le principal concerné a déjà réagi à son licenciement.

C'est après l'entraînement que le directeur sportif Julien Gorius a signifié à son entraîneur que la collaboration en restait là. Dender n'a pourtant pas démérité ces dernières semaines, mais la direction voulait miser sur l'énergie insufflée par un nouveau coach pour changer la dynamique en vue des Playdowns.

Milkon n'a pu que prendre acte : "Je ne pars pas comme un voleur. J'ai dit au revoir à tout le monde au club. Julien m'a informé de sa décision avec respect. J'ai également discuté avec la directrice générale Belinda Siahaan et j'ai dit au revoir aux joueurs", explique-t-il à la Gazet van Antwerpen.

Déçu par les dernières semaines

"J'ai tout fait pour remettre Dender sur les rails, mais j'accepte la décision du club s'il estime qu'un autre entraîneur peut encore éviter à l'équipe de disputer les matchs de barrage contre une équipe de deuxième division. Je suis quelqu'un de rationnel et je comprends que le club doit prendre cette décision. Je garde de bons souvenirs et j'ai beaucoup appris. Je quitte Dender la tête haute", poursuit-il.

L'équipe restait sur une série de quatre défaites de rang, une première depuis son arrivée : "Les résultats décevants ont semé le doute sur mes performances. Nous n'avons pas été récompensés contre Genk, à Zulte Waregem, nous n'avons concédé qu'une seule occasion face à un bloc bas, et à OHL, nous avons été battus par un penalty immérité. Mais cela fait partie du football, et on sait qu'en tant qu'entraîneur, on est jugé sur ce genre de choses".



L'ancien assistant de Nicky Hayen et Ronny Deila a-t-il pris un risque en lançant sa carrière de T1 chez la lanterne rouge de Pro League ? "Je ne vois pas les choses ainsi. Je n'ai pas considéré mon choix pour Dender comme un recul dans ma carrière. Bien sûr, j'aurais aimé aller jusqu'au bout. Je reste reconnaissant à Julien Gorius de m'avoir donné cette opportunité en tant que jeune entraîneur. Cependant, je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à l'effectif, car le staff technique changeait constamment, et j'ai donc dû y consacrer beaucoup d'énergie également".