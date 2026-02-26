Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Deux, voire trois clubs belges en Ligue des Champions ? Voici pourquoi c'est possible
Photo: © photonews

Il ne reste que Genk en Europe. Un coup dur face au Portugal, mais d'autres scénarios sont possibles.

Le Club de Bruges est éliminé. Le Racing Genk est le dernier club belge en compétition en Europe. Si les Blauw en Zwart ont été éliminés, Genk peut encore rêver. Ils jouent pour gagner, mais aussi pour devancer les Portugais, leurs grands concurrents au classement européen.

À terme, la Belgique rêve de voir deux de ses équipes accéder directement à la phase de ligue de la Ligue des Champions. Pour ça, il faut dépasser les Pays-Bas et le Portugal. Heureusement, nos voisins néerlandais n'ont pas réalisé une grande année en Europe.

La course aux tickets pour Bruges et le Portugal

Le Club de Bruges conserve une chance de décrocher un ticket pour la Ligue des Champions en terminant deuxième de Pro League. Côté portugais, après l'élimination de Benfica par le Real Madrid, il reste trois clubs en compétition. Le Portugal pourrait prendre de l'avance dans les semaines à venir, à moins que ses trois représentants ne soient éliminés dès les huitièmes de finale.

Un second ticket dès la saison prochaine ?

Il existe une possibilité de voir une deuxième équipe belge en Ligue des Champions la saison prochaine grâce au système de "rééquilibrage" des tickets européens. Si le vainqueur de l'Europa League est qualifié via son championnat national, sa place est libérée. Des clubs comme Aston Villa ou Porto peuvent, par exemple, espérer profiter de ce scénario.

Et pour le KRC Genk ?

Pour que ce scénario profite à la Belgique, Bruges devrait terminer deuxième de Pro League et des équipes comme le PSG, Benfica et le Sporting devraient se qualifier directement ou finir en dehors des places qualificatives dans leur pays.

Quant à Genk, le club peut offrir un deuxième ticket à la Belgique, mais pour ça, il n'y a pas de secret : il faut "tout simplement" gagner l'Europa League. Si une autre équipe parvient à passer les tours préliminaires, la Belgique pourrait envoyer trois clubs en Ligue des Champions.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

