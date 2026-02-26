🎥 "Je suis extrêmement fier de vous" : le discours poignant de Pocognoli après l'élimination de Monaco

Monaco est éliminé de la Ligue des Champions malgré un bon match à Paris. Sébastien Pocognoli veut transformer cette frustration en force.

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli quitte la Ligue des Champions la tête haute. Malgré un partage 2-2 sur la pelouse du Paris Saint-Germain, les Monégasques n'ont pas réussi à combler leur retard du match aller 2-3.

Monaco a été la meilleure équipe sur le terrain. Pressing haut, jeu rapide et occasions franches. Mais l'exclusion de Coulibaly a compliqué les choses. À dix contre onze pendant 30 minutes, la mission devenait presque impossible.

Sébastien Pocognoli remotive ses troupes

Pocognoli n'a pas cherché d’excuses après l'élimination. Le coach belge a voulu soutenir ses joueurs dans le vestiaire. "Je suis extrêmement fier de vous. Utilisez cette frustration pour la suite", a-t-il lancé.

Il a insisté sur l'état d'esprit montré face au champion d'Europe. "Vous avez gagné le respect de toute la France et de l'Europe", a-t-il ajouté. Pour lui, la route vers l'Europe passe par le championnat.

Monaco est actuellement huitième de Ligue 1, à six points de la quatrième place. Le club se dirige tout droit vers une saison blanche.