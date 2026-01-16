Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne
Photo: © photonews

Largie Ramazani a été décisif pour la seconde fois de la saison ce jeudi soir. L'ailier gauche belge a délivré une passe décisive lors de la victoire de Valence contre le Burgos CF en 1/8e de finale de la Coupe du Roi.

Prêté par Leeds United à Valence jusqu'en fin de saison, Largie Ramazani peine à s'imposer en Espagne. Il n'a pas encore connu de titularisations en championnat cette saison. Il se contente pour le moment de courtes entrées en jeu.

En Coupe du Roi, c'est cependant différent. Lors des 1/16e et 1/8e de finale, il a été intégré dans le onze de base. Ce jeudi soir, son équipe affrontait le Burgos CF, club de seconde division. Le joueur belge de 24 ans a été décisif sur le second but de la partie.

Largie Ramazani passeur décisif pour Sadiq Umar

Il a parfaitement lancé son coéquipier Sadiq Umar, qui a doublé la mise pour Valence. Le club espagnol s'est finalement imposé sur le score de 0-2.

La dernière fois que Largie Ramazani s'était montré décisif, cela remontait au 29 août. Monté en fin de match contre Getafe, il avait délivré une passe décisive lors de ses débuts avec sa nouvelle équipe.

À noter qu'il a connu une blessure cette saison qui l'a écarté des terrains pendant près d'un mois et demi. Il a manqué les rencontres de Valence programmées entre le 20 octobre et le 1er décembre.

